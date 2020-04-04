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04.04.2020 08:39
Рубрика: Экономика

Ситуация с вкладами населения стабилизировалась к концу марта

Текст: Светлана Ментюкова

С 15 по 25 марта российские банки фиксировали снижение вкладов населения на уровне 2%, к концу месяца ситуация стабилизировалась. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) РФ в своем еженедельном аналитическом обзоре "Финансовый пульс".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"С середины марта на фоне обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдалась повышенная волатильность динамики вкладов. По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась", - отмечается в обзоре ЦБ.

Там также говорится, что несмотря на некоторое повышение ставок по кредитам, в марте произошло ускорение кредитования. По оценке регулятора, по состоянию на 25 марта, розничный портфель банков вырос на 1,3%, корпоративный - на 1,2%, тогда как в феврале текущего года эти показатели составляли 1,2% и 0,1% соответственно. Как предполагают аналитики ЦБ, компаниям могли потребоваться дополнительные средства на фоне ожидания снижения выручки и денежных потоков.

"Также они могли выбирать лимиты по одобренным линиям из-за опасений, что кредиты подорожают или банки будут более консервативны в их выдаче. По этой же причине люди, которые планировали взять кредит, тоже могли поспешить со своими планами", - констатируют в ЦБ.

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