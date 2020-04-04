Стремительный удар: как Красная армия освободила Братиславу за два дня

4 апреля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Словакии - Братиславу. Это произошло в рамках Братиславско-Брновской наступательной операции. На освобождение города Красной армии потребовалось всего два дня.

Братиславско-Брновская операция началась 25 марта 1945 года. 1 апреля 25-й гвардейский стрелковый корпус 7-й гвардейской армии вышел к восточной окраине Братиславы. Части 24-го и 27-го гвардейских корпусов этой же армии выдвинулись к Малым Карпатам, это северо-восточнее города.

Но фашисты укрепили Братиславу. Они подготовили железобетонные огневые точки, противотанковые рвы, минные поля. На улицах возвели баррикады, различные препятствия против продвижения пехоты. Особенно сильно были укреплены восточные окраины Братиславы. Северную окраину прикрывали Малые Карпаты, с юга - реки Малый Дунай и Дунай.

2 апреля Красная армия прорвала оборону противника и вошла в восточную и северо-восточную окраины Братиславы. Советским бойцам пришлось штурмовать буквально каждый квартал, улицу и дом. Наступали и со стороны Малых Карпат. Немцы отчаянно сопротивлялись, пытались контратаковать, но без особого успеха.

К полудню 4 апреля советские войска вышли к центру города. Начался решительный штурм Братиславы. И к концу дня фашисты отступили в сторону Вены.

Братиславу полностью освободили всего за два дня. В эту честь в Москве прогремел торжественный салют. Почетные наименования "Братиславских" получили 23-й и 25-й гвардейские стрелковые корпуса, 252-я и 409-я стрелковые, 5-я и 26-я зенитно-артиллерийские дивизии.

За 10 дней Братиславско-Брновской операции войска 2-го Украинского фронта разгромили немцев на реках Грон, Нитра и Ваг, захватили Братиславский укрепленный район, освободили несколько сотен населенных пунктов. Войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 километров, разбив девять дивизий Вермахта. Благодаря этому открылась прямая дорога на Вену.

Потери Красной армии потеряла в этой операции составили 79 596 человек, из них безвозвратно - 16 933 человека. О потерях румынских и немецких войск не известно.

Накануне 75-летия освобождения Братиславы на портале Министерства обороны Российской Федерации открылся новый мультимедийный раздел "Братская слава и мужество". Здесь представлены ранее неизвестные архивные документы - боевые сводки с фронтов, шифрограммы, политдонесения, наградные листы.