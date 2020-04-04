Распоряжение администрации Тамбовской области от 4 апреля 2020 года № 187-р "О реализации на территории Тамбовской области пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Тамбовской области, в том числе в сельской местности"

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1915 "О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности":

1. Реализовать на территории Тамбовской области пилотный проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Тамбовской области, в том числе в сельской местности.

2. Поручить управлению социальной защиты и семейной политики области (Орехова) осуществление координации и контроля за реализацией пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Тамбовской области, в том числе в сельской местности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации области Н.Е. Астафьеву

Глава администрации области А.В.Никитин







