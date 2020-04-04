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04.04.2020 18:57
Рубрика: Общество

Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой

Текст: Алексей Дуэль

Только два месяца звание самой богатой гражданки России удерживала основатель и единственный владелец компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом свидетельствует свежий выпуск рейтинга Forbes.

Фото: iStock
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По данным февральского рейтинга, онлайн-торговля принесла Татьяне Бакальчук 1,4 миллиарда долларов. На втором месте при этом оставалась вдова Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние тогда составляло1,2 миллиарда долларов.

Однако пандемия коронавируса, стремительные изменения нефтяных цен и, как следствие, турбулентные процессы в экономике эту картину изменили. Состояние Елены Батуриной за отчетный период практически не изменилось - сказалась консервативная инвестиционная политика.

По собственному признанию бизнес-леди, она держит значительные суммы своих средств в наличных, участвует в отдельных проектах, в первую очередь связанных с альтернативной энергетикой. Все это позволило ей сберечь свои финансы, несмотря ни на что.

А вот Татьяна Бакальчук потеряла третью часть своего богатства. В апрельском рейтинге оно оценивается всего лишь в 1 миллиард долларов. Правда, тут важно уточнить: компания Wildberries не публичная, ее акциями на бирже не торгуют. Из-за этого для оценки используют показатели других похожих компаний. Принцип аналогии позволяет с оценить стоимость актива с достаточной точностью.

Европейские коллеги Wildberries потеряли от 14 до 60 процентов своей стоимости. Потери россиянки оценили в 29 процентов. В результате Татьяна Бакальчук снова отступила на второе место в рейтинге богатейших женщин России, освободив первую строчку для привыкшей к ней Елены Батуриной.

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