В Иране выявили более 2,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 2 560 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"Всего с 19 февраля по 4 апреля в стране выявлено 55 743 случаев заражения, из них 3452 - с летальным исходом", - говорится в заявлении минздрава Ирана.

По данным ведомства, за последние 24 часа от заболевания умерли 158 человек.

"От коронавируса излечились 19 736 пациентов, при этом состояние 4103 заразившихся остается тяжелым", - отметил Джаханпур.