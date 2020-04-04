Новости

Хоккейная команда Лукашенко одержала очередную победу 18:07
Воробьев рассказал о ходе спасательной операции в Орехово-Зуеве 18:06
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь 17:31
В Калмыкии продлили режим самоизоляции 17:25
МЧС: Под завалами на месте обрушения в Орехово-Зуеве больше нет погибших 17:24
В Сети показали преемника легендарной "Нивы" 17:19
Для белорусов сохранена возможность возвращения из России 17:14
Российские военные обучат сербских медиков борьбе с коронавирусом 16:57
Челябинский электротранспорт начал работать только утром и вечером 16:55
Появились новые сведения о состоянии Льва Лещенко 16:49
В ОП РФ одобрили идею системы умного контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве 16:46
ЦБ разъяснил микрофинансовым организациям, как работать с заемщиками 16:45
Анна Попова: В России коронавирусом заразились 235 детей 16:33
Анна Попова пояснила, от чего зависит жесткость принимаемых мер в регионах 16:28
Глава МВД Франции выразил соболезнования в связи с терактом на юге страны 16:23
Попова: В РФ будет проводиться 34-37 тыс. тестов на коронавирус в сутки 16:19
На юге Франции беженец убил ножом двух человек, четверо ранены 16:14
Тарантино готовит роман и режиссерскую версию "Однажды в… Голливуде" 16:03
Новый долг Улюкаева не связан с его уголовным делом 16:00
Названы новые даты премьер "Индианы Джонса 5", "Мулан" и фильмов Marvel 15:48
Пять автомобильных систем, заботящихся о вашем здоровье 15:46
Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области 15:44
Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу 15:37
Препарат против малярии опробуют в качестве профилактики от COVID-19 15:37
Завтра в Москве пройдет масштабная дезинфекция 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 16:46
Рубрика: Общество

В ОП РФ одобрили идею системы умного контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве

Текст: Любовь Проценко

Правильным решением назвал идею умного контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве Александр Малькевич, председатель комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ. Агентству городских новостей "Москва" он сказал:

Фото: Александр Корольков/РГ
Эксперты оценили контроль за соблюдением режима самоизоляции в Москве

- Все специалисты, медики считают, что чем меньше будет на данный момент контактов между людьми, чем больше все происходит в онлайн-режиме, тем лучше. Поэтому идея с системой умного контроля правильная. Вы все знаете, что соцсети наполнены фейками о продаже пропусков для передвижения по городу. В ряде регионов люди в помещениях выстраиваются за выдачей пропусков, что в условиях пандемии недопустимо и может привести к очагам заражения. В данном случае информационная система для контроля режима самоизоляции становится реальным решением проблемы, при этом не требуется введение ее уже сейчас, главное, что она технически готова к запуску.

Напомню, в департаменте информационных технологий сообщили, что техническая инфраструктура города готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. На данный момент ее внедрение не требуется, однако, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать оперативно.

Общество

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии
Назван крайний срок возобновления РПЛ
Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня
ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно