В ОП РФ одобрили идею системы умного контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве

Правильным решением назвал идею умного контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве Александр Малькевич, председатель комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ. Агентству городских новостей "Москва" он сказал:

- Все специалисты, медики считают, что чем меньше будет на данный момент контактов между людьми, чем больше все происходит в онлайн-режиме, тем лучше. Поэтому идея с системой умного контроля правильная. Вы все знаете, что соцсети наполнены фейками о продаже пропусков для передвижения по городу. В ряде регионов люди в помещениях выстраиваются за выдачей пропусков, что в условиях пандемии недопустимо и может привести к очагам заражения. В данном случае информационная система для контроля режима самоизоляции становится реальным решением проблемы, при этом не требуется введение ее уже сейчас, главное, что она технически готова к запуску.

Напомню, в департаменте информационных технологий сообщили, что техническая инфраструктура города готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. На данный момент ее внедрение не требуется, однако, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать оперативно.