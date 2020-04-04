ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер

Всемирная организация здравоохранения и международный валютный фонд оценили социальный и экономический ущерб в связи с пандемией коронавирусной инфекции и назвали его "беспрецедентным".

В то же время в ВОЗ считают необходимым не спешить снимать ограничения по карантину и социальной изоляции. Об этом сообщил вчера вечером генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Габреисус на брифинге в Женеве.

"Если страны поспешат снять ограничения быстро, коронавирус может возродиться, и экономические последствия могут быть более серьезными и продолжительными. Финансирование ответных мер в области здравоохранения является важным вкладом не только в спасение жизней, но и в долгосрочное социальное и экономическое восстановление", - заявил глава ВОЗ.

Он также подтвердил, что количество подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 1 миллион человек, а количество смертей - 50 тысяч.