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04.04.2020 09:28
Рубрика: Общество

ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер

Текст: Ирина Невинная

Всемирная организация здравоохранения и международный валютный фонд оценили социальный и экономический ущерб в связи с пандемией коронавирусной инфекции и назвали его "беспрецедентным".

В то же время в ВОЗ считают необходимым не спешить снимать ограничения по карантину и социальной изоляции. Об этом сообщил вчера вечером генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Габреисус на брифинге в Женеве.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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"Если страны поспешат снять ограничения быстро, коронавирус может возродиться, и экономические последствия могут быть более серьезными и продолжительными. Финансирование ответных мер в области здравоохранения является важным вкладом не только в спасение жизней, но и в долгосрочное социальное и экономическое восстановление", - заявил глава ВОЗ.

Он также подтвердил, что количество подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 1 миллион человек, а количество смертей - 50 тысяч.

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