Указ губернатора Архангельской области от 3 апреля 2020 года № 44-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 3 апреля 2020 г. № 44-у от 3 апреля 2020 г. № 44-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: "В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239), пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:".

2. Пункты 2 - 21 заменить текстом следующего содержания:

"2. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

1) обращения за медицинской помощью, включая сопровождение до медицинской организации и обратно лиц, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в связи с этим в медицинской помощи, и случаев иной прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу;

2) осуществления присмотра и ухода за лицами, указанными в пункте 3 настоящего указа, а также за лицами, нуждающимися в присмотре и уходе по медицинским показаниям;

3) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии:

с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239;

с указом Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у "Об обеспечении реализации Указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области" (далее - указ Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у);

с постановлением Правительства Архангельской области, которым определены организации в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239;

с настоящим указом.

Подтверждением необходимости следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы) является справка, выданная представителем нанимателя (работодателем) по форме согласно приложению к настоящему указу (далее - справка);

4) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Архангельской области, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с правовыми актами, указанными в подпункте 3 настоящего пункта, при наличии справки;

5) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с правовыми актами, указанными в подпункте 3 настоящего пункта, а также следования в иные объекты розничной торговли, деятельность которых не ограничена в соответствии с правовыми актами, указанными в подпункте 3 настоящего пункта, в случае следования к ним с использованием личного транспортного средства;

6) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

7) выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов, набора воды в водонапорных колонках, колодцах, колки дров и их сбора, следования до гаража (погреба) в целях забора пищевых продуктов;

8) осуществления деятельности народных дружин;

9) осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на оказание помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, оказание содействия Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области в осуществлении его функций, включая осуществление перевозок добровольцев (волонтеров). Основанием для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности является наличие личной книжки добровольца (волонтера) или справки организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческой (волонтерской) организации;

10) участия в погребении близких родственников;

11) следования к месту ведения садоводства и огородничества, в садовые дома, иные загородные дома;

12) обращения в органы регистрации актов гражданского состояния в соответствии с пунктом 35 настоящего указа, а также за предоставлением иных государственных или муниципальных услуг, услуг, предоставляемых государственными учреждениями Архангельской области и муниципальными учреждениями муниципальных образований Архангельской области, при невозможности предоставления таких услуг дистанционно, а также в электронной форме;

13) посещения государственных и муниципальных организаций в связи с необходимостью исполнения установленных федеральными законами обязанностей.

При нахождении вне места проживания (пребывания) гражданин в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 13 настоящего пункта, должен иметь документ, удостоверяющий личность.

В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, для индивидуального предпринимателя справка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей указание на осуществляемые виды экономической деятельности.

В общественных местах (за исключением улиц), общественном транспорте несовершеннолетние могут находиться при наличии индивидуальных средств защиты (масок), несовершеннолетние до 14 лет включительно - при наличии индивидуальных средств защиты (масок) и в сопровождении взрослых.

3. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хронической болезни почек 3 - 5 стадии, а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции обеспечивается по месту проживания указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Для лиц, имеющих заболевания, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

4. Запретить на период действия режима повышенной готовности:

1) проведение на территории Архангельской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных для оказания услуг, предусмотренных подпунктами "в" - "н" подпункта 2 пункта 5 настоящего указа.

5. Приостановить:

1) с 28 марта до 1 июня 2020 года:

а) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах, а также в иных оказывающих гостиничные услуги средствах размещения, расположенных на территории Архангельской области, за исключением размещения лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также размещения лиц, получающих медицинскую помощь в медицинских организациях в Архангельской области, на основании направлений таких медицинских организаций;

б) деятельность горнолыжных трасс.

Руководителям организаций, указанных в подпункте "а" настоящего подпункта, в отношении лиц, уже проживающих в таких организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления после 27 марта 2020 года;

организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) с 28 марта до 30 апреля 2020 года:

а) работу организаций общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке готовой еды, по предоставлению еды на вынос. При предоставлении еды на вынос не допускается вскрытие упаковки и употребление еды в помещениях таких организаций или индивидуальных предпринимателей.

Указанное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организаций общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, предусмотренных пунктами 4 - 8 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, по месту нахождения таких организаций;

б) работу объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, которые определены рекомендуемым перечнем непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, а также похоронных принадлежностей, масок (повязок) гигиенических, автозапчастей (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), печатной продукции средств массовой информации, семян, в том числе саженцев, сельскохозяйственных растений, предметов садово-огородных и инвентаря, очков, линз и их частей, табачных изделий, санитарно-технических изделий, электротехнического оборудования;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

в) деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 59.14);

г) предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 90), предполагающих непосредственное нахождение потребителей в местах оказания таких услуг;

д) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 93), предполагающую непосредственное нахождение потребителей в местах оказания услуг в области спорта, отдыха и развлечений;

е) предоставление услуг для организации процесса курения кальянов;

ж) деятельность массажных салонов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 86.90.3);

з) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.02);

и) деятельность физкультурно-оздоровительную (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.04), за исключением деятельности бань. Бани при осуществлении деятельности проводят уборку помещений с применением дезинфицирующих средств после каждого сеанса, соблюдают санитарно-эпидемиологические требования и выполняют требования, установленные пунктом 12 настоящего указа;

к) деятельность салонов татуажа и пирсинга (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.09);

л) деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций, за исключением указанных организаций с участием Архангельской области или муниципальных образований;

м) реализацию образовательными организациями дополнительных образовательных программ в случае невозможности организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий;

н) осуществление иных видов деятельности, предполагающих непосредственное нахождение гражданина (заказчика) при оказании ему соответствующих услуг исполнителем (работником исполнителя) в месте нахождения организации или индивидуального предпринимателя (в принадлежащих ему на законном основании зданиях (помещениях в них), строениях, сооружениях), за исключением услуг, оказываемых организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в соответствии с пунктами 4 и 8 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

6. В соответствии с пунктами 2 и 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р к рекомендуемому перечню непродовольственных товаров первой необходимости относятся:

1) похоронные принадлежности;

2) маски (повязки) гигиенические;

3) автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры);

4) печатная продукция средств массовой информации;

5) семена, в том числе саженцы, сельскохозяйственных растений;

6) предметы садово-огородные и инвентарь;

7) очки, линзы и их части;

8) табачные изделия;

9) санитарно-технические изделия;

10) электротехническое оборудование.

7. Лицам, прибывшим на территорию Архангельской области из иностранных государств, в том числе через другие города Российской Федерации:

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, местах, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания по телефону "горячей линии" +7(8182)66-99-07, по единому номеру системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб "112" на территории Архангельской области, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области;

2) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" по изоляции в домашних условиях (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу, учебу, общественные места) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без посещения медицинских организаций в Архангельской области.

8. Членам экипажей всех судов, прибывших из иностранных государств в морской порт Архангельск, запретить до особого указания сход на берег, если со дня прибытия судна в морской порт Архангельск и (или) дня контактирования его с берегом иностранного государства прошло менее 14 календарных дней.

Рекомендовать капитану морского порта Архангельск обеспечить организацию выполнения запрета, предусмотренного настоящим пунктом.

9. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской области:

1) воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, в том числе в целях отдыха и туризма;

2) ограничить или воздержаться от поездок на территории субъектов Российской Федерации, неблагоприятных по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru) (далее - субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой);

3) использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, а также в электронной форме;

4) в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" обеспечить соблюдение социального дистанцирования (соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси).

10. Гражданам, прибывающим в Архангельскую область с территории иных субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, уведомлять об этом в день прибытия органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее - муниципальные районы и городские округа) в порядке, определенном указанными органами местного самоуправления в соответствии с подпунктом 11 пункта 39 настоящего указа.

11. Лицам, замещающим государственные должности Архангельской области, лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Архангельской области, работникам исполнительных органов государственной власти Архангельской области и иных государственных органов Архангельской области (далее - соответственно исполнительные органы, государственные органы), работникам государственных учреждений Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Архангельской области, лицам, замещающим муниципальные должности, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Архангельской области, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее - органы местного самоуправления, муниципальные образования), муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований, отменить служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, а также воздержаться от служебных командировок в субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой до особого распоряжения.

12. Исполнительным органам и иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области и деятельность которых не ограничена в соответствии с правовыми актами, указанными в подпункте 3 пункта 2 настоящего указа:

1) обеспечить измерение температуры тела работников при входе работников в организацию или на рабочих местах с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания и с последующим контролем вызова работником врача на дом;

2) вести журнал учета измерения температуры тела работников на рабочих местах;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) организовать проведение уборки помещений и транспорта с применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении деятельности в местах массового скопления людей и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами транспорта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также обеспечить закупку дезинфицирующих средств и иных товаров в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

5) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

7) воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, а также в субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой;

8) не допускать к работе работников, прибывших из иностранных государств, на срок 14 дней со дня их возвращения в Российскую Федерацию;

9) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации режима труда работников, в том числе:

по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

по наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

по организации питания работников организации;

по использованию аудио- и видео-, селекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности);

10) отменить корпоративные мероприятия в коллективах;

11) обеспечить размещение в доступных местах информации (памяток), содержащей рекомендации для населения по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), соблюдению правил личной и общественной гигиены;

12) обеспечить выдачу работникам справок по форме согласно приложению к настоящему указу в целях подтверждения необходимости их следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), а также передвижения по территории Архангельской области, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки, в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 2 настоящего указа.

13. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области:

1) под персональную ответственность обеспечить реализацию Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239;

2) определить список работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

14. Министерству здравоохранения Архангельской области:

1) организовать работу государственных медицинских организаций Архангельской области с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии;

2) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощью на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, мониторинг вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями;

4) обеспечить готовность государственных медицинских организаций Архангельской области, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой;

5) обеспечить корректировку схем перепрофилирования государственных медицинских организаций Архангельской области, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента больных;

6) обеспечить маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в государственные медицинские организации Архангельской области, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

7) обеспечить оснащение специалистов бригад скорой медицинской помощи, государственных медицинских организаций Архангельской области, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно (в приемных отделениях), в фельдшерско-акушерских пунктах - пульс-оксиметрами, отделений государственных медицинских организаций Архангельской области по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

8) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в государственных медицинских организациях Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети;

9) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" и от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";

10) совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам клинической картины, особенностей диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

11) обеспечить проведение совместно со специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области инструктажа работников лабораторий медицинских организаций до начала использования тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

12) обеспечить проведение лабораторных исследований в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";

13) обеспечить ежедневное информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области об использовании тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

14) определить государственные медицинские организации Архангельской области для госпитализации больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

15) ввести ограничительные мероприятия (строгий противоэпидемический режим), прекратить допуск посетителей в отделения с пребыванием пациентов в государственных медицинских организациях Архангельской области;

16) временно приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 777-пп;

17) обеспечить осуществление стимулирующих выплат медицинским работникам, участвующим в лечении коронавирусной инфекции (COVID-2019), за особые условия труда и дополнительную нагрузку с учетом средств, выделенных областному бюджету из резервного фонда Правительства Российской Федерации;

18) осуществлять контроль за выполнением государственными медицинскими организациями Архангельской области поручений, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

19) отказаться от плановой иммунизации взрослого населения.

15. Создание обсерваторов в организациях, не являющихся государственными учреждениями Архангельской области, государственными унитарными предприятиями Архангельской области, осуществляется на основании решения комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Главам городского округа Архангельской области "Северодвинск", городского округа Архангельской области "Котлас", Вельского муниципального района Архангельской области, Няндомского муниципального района Архангельской области совместно с министерством здравоохранения Архангельской области представить предложения о развертывании на территориях указанных муниципальных образований обсерваторов, предусмотренных для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из иностранных государств, а также граждан с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

16. Рекомендовать руководителям федеральных медицинских организаций и частных медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, оказывать содействие министерству здравоохранения Архангельской области и государственным медицинским организациям Архангельской области в организации оказания медицинской помощи, маршрутизации пациентов, в том числе организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями.

17. Руководителям аптечных организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), средств индивидуальной защиты в аптечных организациях в Архангельской области.

18. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

1) организовать взаимодействие с поставщиками социальных услуг в целях обеспечения оказания их работниками содействия гражданам в выполнении требований и рекомендаций настоящего указа;

2) принять меры по отмене поездок групп несовершеннолетних, которым предоставляются социальные услуги организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Архангельской области (далее - государственные организации социального обслуживания), в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления;

3) организовать работу по приостановлению:

направления граждан в государственные организации социального обслуживания для оказания им услуг по санаторно-курортному лечению и их приема указанными организациями;

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания государственными организациями социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья и государственными организациями социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, не имеющими круглосуточного проживания;

4) обеспечить усиление противоэпидемического режима (в том числе проведение термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение защитных масок) и прекратить допуск посетителей в государственные организации социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, детские дома-интернаты для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

5) обеспечить наличие в государственных учреждениях Архангельской области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, организацию питьевого режима;

6) организовать еженедельный мониторинг планируемого высвобождения работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, а также введения режимов неполной занятости (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы) в условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

7) совместно с заинтересованными исполнительными органами, организациями в Архангельской области сформировать перечень критически важных направлений, профессий и специальностей для выработки дополнительных мер, направленных на защиту от заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), обеспечить его реализацию;

8) обеспечить предоставление гражданам мер социальной поддержки, сохранение статуса члена многодетной семьи, статуса малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете нуждающихся, в соответствии с пунктом 19 настоящего указа;

9) совместно с департаментом пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - департамент пресс-службы и информации) осуществить информирование заинтересованных граждан о временных изменениях порядка предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 19 настоящего указа, порядка перерегистрации многодетных семей, порядка повторного признания граждан малоимущими для принятия на жилищный учет нуждающихся.

19. Приостановить личный прием граждан, обращающихся в государственное казенное учреждение Архангельской области "Архангельский областной центр социальной защиты населения" и органы местного самоуправления в целях представления документов:

1) для продления выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей;

2) для перерегистрации многодетных семей;

3) для продления ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей;

4) для продления выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком-инвалидом;

5) для повторного признания граждан малоимущими для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма (далее - жилищный учет нуждающихся);

6) для продления выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

7) для подтверждения права на получение иных мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств областного бюджета, если это право необходимо подтверждать с определенной периодичностью.

В целях защиты прав граждан на получение мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, установить, что предоставление этих мер не подлежит прекращению в случае истечения срока их предоставления в период действия режима повышенной готовности.

В целях защиты прав граждан, обусловленных статусом членов многодетных семей или малоимущих граждан, состоящих на жилищном учете нуждающихся, установить, что указанный статус не подлежит прекращению в случае истечения срока действия удостоверения многодетной семьи или срока действия решения о признании граждан малоимущими для принятия на жилищный учет нуждающихся в период действия режима повышенной готовности.

Граждане, получающие меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, а также граждане, являющиеся членами многодетных семей, и граждане, состоящие на жилищном учете нуждающихся, представляют документы в государственное казенное учреждение Архангельской области "Архангельский областной центр социальной защиты населения" и органы местного самоуправления с целью продления предоставления мер социальной поддержки, указанных подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, или продления действия статуса члена многодетной семьи, статуса малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете нуждающихся, в течение трех месяцев со дня отмены режима повышенной готовности.

Если граждане, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, не представили документы с целью продления предоставления мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, предоставление этих мер прекращается по истечении трех месяцев со дня отмены режима повышенной готовности.

Если граждане, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, не представили документы с целью продления действия статуса члена многодетной семьи, статуса малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете нуждающихся, статус члена многодетной семьи, статус малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете нуждающихся, считается прекращенным по истечении трех месяцев со дня отмены режима повышенной готовности.

20. Министерству образования и науки Архангельской области:

1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов с 6 апреля 2020 года организовать в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, основные профессиональные образовательные программы, основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе в режиме самоизоляции педагогических работников указанных образовательных организаций.

В случае невозможности организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий организовать образовательный процесс по индивидуальным учебным планам;

2) совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов обеспечить в подведомственных образовательных организациях предоставление бесплатного питания в виде сухого пайка обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому, и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование с использованием дистанционных образовательных технологий;

3) совместно с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и органами местного самоуправления принять меры по отмене поездок обучающихся в образовательных организациях в Архангельской области и государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, группами в период каникул, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления;

4) усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся государственных образовательных организаций Архангельской области, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области, в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежитий, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска посетителей в здания общежитий;

5) прекратить допуск посетителей в государственные организации Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа.

21. Образовательным организациям высшего образования в Архангельской области рекомендовать с 6 апреля 2020 года организовать образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе в режиме самоизоляции педагогических работников указанных образовательных организаций, если иное не установлено федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении соответствующих образовательных организаций.

22. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также иным государственным образовательным организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, находящимся на территории Архангельской области, усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежитий, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска посетителей в здания общежитий.

23. Главам муниципальных районов и городских округов обеспечить в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области работу дежурных групп для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с правовыми актами, указанными в подпункте 3 пункта 2 настоящего указа, и соблюдение в них санитарного режима.

24. Министерству культуры Архангельской области совместно с органами местного самоуправления:

1) приостановить предоставление услуг для граждан государственными учреждениями Архангельской области в сфере культуры и муниципальными учреждениями муниципальных образований в сфере культуры, в том числе музеями, выставочными залами, библиотеками, театрами, филармониями, иными учреждениями исполнительских искусств, а также учреждениями, осуществляющими публичную демонстрацию фильмов;

2) государственным библиотекам Архангельской области и муниципальным библиотекам муниципальных образований обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам таких библиотек;

3) приостановить функционирование в государственных учреждениях Архангельской области в сфере культуры и в муниципальных учреждениях муниципальных образований в сфере культуры клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов;

4) организовать в подведомственных государственных образовательных организациях в сфере культуры и искусства Архангельской области усиление мер по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежитий, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска посетителей в здания общежитий;

5) отменить участие в культурных мероприятиях, проводимых за пределами Архангельской области, на период действия режима повышенной готовности;

6) организовать приостановление государственными архивами Архангельской области и муниципальными архивами муниципальных образований (далее - архивы) оказания услуг по предоставлению архивных документов пользователям в читальных залах архивов, а также личный прием граждан, обращающихся в архивы для получения информации, и обеспечить прием и выдачу архивных документов посредством электронной почты и (или) почтовых отправлений.

25. Управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области совместно с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, молодежными трудовыми отрядами и студенческими отрядами, федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации организовать подготовку реестра добровольцев (волонтеров) и их работу при условии обеспечения безопасности здоровья добровольцев (волонтеров), в том числе средствами индивидуальной защиты.

26. Министерству связи и информационных технологий Архангельской области:

1) совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ):

организовать предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам в электронной форме в приоритетном порядке;

организовать дополнительное информирование о возможности приема граждан по предварительной записи в МФЦ и территориально обособленных структурных подразделениях (далее - ТОСП);

определить перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых возможно обеспечить посредством выездного обслуживания для лиц в возрасте старше 65 лет, и обеспечить предоставление указанных услуг;

2) совместно с агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Служба спасения имени И.А. Поливаного", государственным автономным учреждением Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" организовать представление информации по вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Архангельской области.

27. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационных систем, в том числе в части предоставления услуг связи;

2) не прекращать предоставление услуг гражданам в возрасте старше 60 лет при нулевом и отрицательном балансе;

3) обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате услуг связи в период действия режима повышенной готовности, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг.

28. Министерству экономического развития Архангельской области совместно с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерством культуры Архангельской области, уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей:

1) провести оценку потерь (ущерба) отдельных отраслей и сфер экономики Архангельской области, субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики осуществлять мониторинг функционирования градообразующих и системообразующих организаций, организаций с безостановочным циклом работы и жизнеобеспечения;

3) подготовить комплексные меры, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), с привлечением экспертного сообщества и представить соответствующие предложения Губернатору Архангельской области;

4) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 23 марта 2020 года № 32-у "Об утверждении Положения о комиссии при Губернаторе Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области" обеспечить работу комиссии при Губернаторе Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области, образованной распоряжением Губернатора Архангельской области от 23 марта 2020 года № 265-р;

5) обеспечить реализацию плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области в 2020 году.

29. Министерству экономического развития Архангельской области совместно с заинтересованными исполнительными органами и органами местного самоуправления во исполнение подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 разработать перечень организаций (работодателей и их работников), на которых не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, и представить проект постановления Правительства Архангельской области, утверждающий указанный перечень, для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области.

30. Исполнительным органам и иным государственным органам:

1) принять меры по реализации Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта 2020 года по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства;

2) приостановить ведение личного приема граждан;

3) осуществлять прием и выдачу документов, в том числе в рамках оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора), преимущественно посредством электронной почты и (или) почтовых отправлений;

4) осуществлять контроль за соблюдением в подведомственных государственных учреждениях Архангельской области и государственных унитарных предприятиях Архангельской области требований, предусмотренных настоящим указом;

5) осуществлять координацию реализации требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом, в организациях в сфере деятельности исполнительного органа;

6) в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945:

приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер;

отменить распоряжения о проведении плановых проверок, принятые до вступления в силу настоящего указа;

7) осуществлять информирование граждан о мерах, предпринимаемых в соответствии с настоящим указом, всеми доступными способами, в том числе посредством социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

31. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:

1) обеспечить мониторинг выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

2) обеспечить взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях организации поставок медицинских масок;

3) организовать приобретение медицинских масок, поставка которых в Архангельскую область организована Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

4) обеспечить оперативный мониторинг потребительских цен на территории Архангельской области;

5) организовать работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере торговли, по поддержке достаточности запасов социально значимой продукции в организациях торговли.

32. Министерству транспорта Архангельской области:

1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований обеспечить мониторинг выполнения транспортными организациями, расположенными на территории Архангельской области и осуществляющими перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами транспорта, дезинфекции салонов транспортных средств;

2) совместно с Акционерным обществом "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" обеспечить продажу авиабилетов по маршруту перевозок пассажиров и багажа на местных авиалиниях Архангельск - Соловки - Архангельск исключительно жителям, проживающим на территории сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области, по спискам, представленным администрацией сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области;

33. Установить, что на весенний период 2020 года временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей предельное значение, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения и автомобильным дорогам общего пользования местного значения не устанавливается.

34. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области совместно с государственной жилищной инспекцией Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных образований обеспечить осуществление управляющими компаниями, иными организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, расположенными на территории Архангельской области, уборки помещений общего пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств с соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

35. Агентству записи актов гражданского состояния Архангельской области в период повышенной готовности:

1) осуществлять предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния только по ранее поданным заявлениям;

2) осуществлять предоставление государственных услуг по государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти, а также по государственной регистрации иных актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

Установить, что государственная регистрация заключения брака в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, в торжественной обстановке не осуществляется.

36. Министерству финансов Архангельской области совместно с министерством здравоохранения Архангельской области и иными заинтересованными исполнительными органами подготовить предложения по внесению изменений в части расходов областного бюджета на приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого необходимого оборудования, развертывание и содержание обсерватора (обсерваторов), приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, антисептиков, расходных материалов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), другого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов и государственных учреждений Архангельской области, а также на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году";

в областной закон от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" для рассмотрения на шестнадцатой сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

37. Государственному бюджетному учреждению Архангельской области "Служба спасения им. И.А. Поливаного" совместно с агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области сформировать две дезинфекционные бригады для проведения экстренной заключительной дезинфекции очагов новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в период действия режима повышенной готовности.

38. Агентству по тарифам и ценам Архангельской области осуществлять мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты на территории Архангельской области.

39. Главам муниципальных образований:

1) обеспечить реализацию утвержденных планов мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территориях муниципальных образований и осуществлять личный контроль за реализацией указанных муниципальных планов;

2) содействовать выявлению на территориях муниципальных образований Архангельской области лиц, прибывших из иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), и обеспечению их самоизоляции на дому;

3) организовать взаимодействие с министерством транспорта Архангельской области и перевозчиками в части обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств;

4) организовать контроль за соблюдением карантина и режима изоляции в домашних условиях на территории муниципального образования;

5) осуществлять контроль за соблюдением в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях муниципальных образований, хозяйственных обществах, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований, требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

6) осуществлять координацию и мониторинг соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом, организациями, индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования;

7) в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945 приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",

за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер;

8) образовать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований, к задачам которых отнести в том числе:

анализ ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), и мониторинг исполнения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом, на территории муниципального образования;

представление соответствующей информации в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-2019) на территории Архангельской области;

9) осуществлять информирование граждан о мерах, предпринимаемых в соответствии с настоящим указом, всеми доступными способами, в том числе посредством социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

10) ограничить предоставление отдельным категориям граждан, за исключением граждан, являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и указом Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у права бесплатного и иного льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях муниципальных образований.

Неиспользованное количество бесплатных и иных льготных поездок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях муниципальных образований переносится на следующий отчетный период, на который предоставляются такие бесплатные и иные льготные поездки;

11) определить "горячую линию" для сообщения граждан, прибывающих на территорию муниципального образования с территории иных субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, о своем прибытии.

40. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области:

1) совместно с Территориальным органом Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, агентством по тарифам и ценам Архангельской области, министерством здравоохранения Архангельской области осуществлять мониторинг ассортимента и цен на противовирусные препараты, иные жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, иные лекарственные препараты, находящиеся в обращении, средства индивидуальной защиты на территории Архангельской области;

2) принять дополнительные меры по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

41. Рекомендовать Территориальному органу Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обеспечить проведение постоянного мониторинга наличия в аптечных организациях, расположенных на территории Архангельской области, медицинских масок и антисептических средств.

42. Органам управления и силам Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнить мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794.

43. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области:

1) обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций;

2) в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

44. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Архангельской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области:

1) обеспечить охрану объектов социального назначения, в том числе обсерваторов, в период действия режима повышенной готовности;

2) обеспечить установление личности и места нахождения лиц, прибывших на территорию Архангельской области из иностранных государств, в том числе через другие города Российской Федерации, в период менее 14 календарных дней, осуществлять контроль за соблюдением указанными лицами установленного режима изоляции в домашних условиях;

3) содействовать обеспечению проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, режима изоляции в домашних условиях и реализации иных мер, предусмотренных настоящим указом.

45. Рекомендовать прокуратуре Архангельской области и Архангельской транспортной прокуратуре обеспечить надзор за исполнением законодательства Российской Федерации, регулирующего проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, за соблюдением требований режима повышенной готовности, определенных настоящим указом, на территории Архангельской области.

46. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которое является обстоятельством непреодолимой силы, в том числе для целей заключения государственных контрактов в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

47. Департаменту пресс-службы и информации обеспечить информирование населения о случаях выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

48. Определить заместителя председателя Правительства Архангельской области Вахрушева А.В. ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Перевести оперативный штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

49. Заместителю председателя Правительства Архангельской области Вахрушеву А.В. осуществлять мониторинг и ежедневно докладывать временно исполняющему обязанности Губернатора Архангельской области о выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и о реализуемых мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).".

3. Пункт 22 считать пунктом 50.

4. Дополнить новым приложением следующего содержания:

Смотрите приложение к настоящему постановлению.







