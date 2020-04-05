Указ губернатора Архангельской области от 3 апреля 2020 года № 45-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у"

В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 и пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 3 апреля 2020 г. № 45-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у

1. В наименовании слова "Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"" заменить словами "указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"".

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: "В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 и пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и подпунктом "г" пункта 4 и пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:".

3. В пункте 1 слова "3 апреля" заменить словами "30 апреля".

4. В пункте 2:

1) в подпункте 1 слова "3 апреля" заменить словами "30 апреля";

2) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) до 5 апреля 2020 года определить государственных гражданских служащих и работников соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области, обеспечивающих функционирование этих органов с 6 по 30 апреля 2020 года;";

3) в подпунктах 3 и 4 слова "3 апреля" заменить словами "30 апреля";

4) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

"51) направить в департамент государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области сведения о численности государственных гражданских служащих и работников соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области, обеспечивающих функционирование этих органов с 6 по 30 апреля 2020 года, в том числе с применением режима дистанционной профессиональной служебной (трудовой) деятельности.".

5. В пункте 3:

1) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) до 5 апреля 2020 года принять правовые акты администраций муниципальных районов и городских округов Архангельской области, обеспечивающие реализацию Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом настоящего указа;";

2) в подпункте 2 слова "3 апреля" заменить словами "30 апреля";

3) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) до 5 апреля 2020 года определить муниципальных служащих и иных работников соответствующих органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, обеспечивающих функционирование этих органов с 6 по 30 апреля 2020 года;";

4) в подпунктах 4 и 5 слова "3 апреля" заменить словами "30 апреля";

5) дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

"61) направить в департамент по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области сведения о численности муниципальных служащих и иных работников соответствующих органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, обеспечивающих функционирование этих органов с 6 по 30 апреля 2020 года.".

6. В пункте 4 слова "Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"".

7. Дополнить пунктами 61 - 63 следующего содержания:

"61. В целях реализации пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

исполнительным органам государственной власти Архангельской области до 5 апреля 2020 года определить перечни подведомственных государственных учреждений Архангельской области, продолжающих функционирование с 6 по 30 апреля 2020 года;

органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области до 5 апреля 2020 года определить перечни подведомственных муниципальных учреждений, продолжающих функционирование с 6 по 30 апреля 2020 года.

62. Руководителями государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений определяются:

численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирование этих учреждений с нахождением на рабочих местах;

численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений, осуществляющих работу вне их рабочих мест (дистанционная трудовая деятельность), с учетом методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 19-0/10/П-2382;

численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений, не осуществляющих обеспечение функционирования этих учреждений, которым не может быть обеспечена дистанционная трудовая деятельность и которым представляются нерабочие дни с сохранением заработной платы.

63. Численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений, указанная в пункте 62 настоящего указа, определяется на основании приказов руководителей государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений в отношении данных работников (категорий работников).".

8. В абзаце втором пункта 8 слова "3 апреля" заменить словами "30 апреля".

9. Пункт 9 исключить.







