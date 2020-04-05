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5 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Белгородской области от 3 апреля 2020 года № 187-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 5 апреля 2020 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации:

1. Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов Белгородской области на период с 4 по 30 апреля 2020 года включительно:

- обеспечить преимущественно дистанционный формат осуществления профессиональной служебной деятельности беременным и многодетным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 7 лет, инвалидам, лицам в возрасте от 65 лет и старше;

- предоставить работникам, которые не могут осуществлять профессиональную служебную деятельность дистанционно, по их желанию, ежегодный оплачиваемый отпуск без соблюдения очередности, установленной графиком отпусков;

- рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений в государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях, организациях, подведомственных органам исполнительной власти, государственным органам Белгородской области, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Рекомендовать Белгородской областной Думе (Полуянова Н.В.), Избирательной комиссии Белгородской области (Лазарев И.В.), Контрольносчетной палате Белгородской области (Звертаев Н.А.), органам местного самоуправления области принять аналогичные решения.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Павлову О.А.

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко



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