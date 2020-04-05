Распоряжение губернатора Брянской области от 3 апреля 2020 года № 227-рг "Об утверждении перечня системообразующих организаций Брянской области"

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 21 марта 2020 года № ММ-П13-2167:

1. Утвердить прилагаемый перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Брянской области (далее - перечень, системообразующие организации).

2. В целях оперативного мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области, департаменту сельского хозяйства Брянской области, департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департаменту строительства Брянской области обеспечить еженедельное представление в департамент экономического развития Брянской области информации по системообразующим организациям, включенным в перечень.

3. Опубликовать распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.

Губернатор А.В.Богомаз





Утвержден распоряжением Губернатора Брянской области от 3 апреля 2020 № 227-рг

Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значениеи оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Брянской области

№ пп Наименование организации

Предприятия обрабатывающих производств

1. ЗАО УК "Брянский машиностроительный завод"

2. АО ПО "Бежицкая сталь"

3. ООО "Сталь-Трейд"

4. ЗАО "Брянский арсенал"

5. АО "МЕТАКЛЭЙ"

6. АО "Клинцовский автокрановый завод"

7. ООО "Жуковский мотовелозавод"

8. ЗАО СП "Брянсксельмаш"

9. АО "Брянский автомобильный завод"

10. АО "Группа Кремний Эл"

11. АО "Термотрон-завод"

12. АО "Брянский электромеханический завод"

13. АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР"

14. АО "Карачевский завод "Электродеталь"

15. АО "Монолит"

16. ООО "Брянский завод поглощающих аппаратов"

17. ОАО "Клинцовский завод поршневых колец"

18. АО "Мальцовский портландцемент"

19. АО "Стройсервис"

20. ООО УК "Брянский завод крупнопанельного домостроения"

21. ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича"

22. ЗАО "Клинцовский силикатный завод"

23. ЗАО "ЛКМ-Камбий"

24. АО "Пролетарий"

25. АО "Брянский фанерный комбинат"

26. ООО "Брянский камвольный комбинат"

27. ЗАО "Дубровская швейная фабрика"

28. ООО "Брянская швейная фабрика"

29. ООО "Унечский завод тугоплавких металлов"

30. ООО "Амкодор-Брянск"

31. АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика"

32. ОАО "Консервсушпрод"

33. АО "Погарская картофельная фабрика"

34. ОАО "Брянский молочный комбинат"

35. ОАО "Брянский гормолзавод"

36. ООО "Брасовские сыры"

37. ООО "Жуковское молоко"

38. ЗАО "Умалат"

39. ТнВ "Сыр Стародубский"

40. ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат"

41. ООО "МК Тамошь"

42. ООО "Брянская мясная компания"

43. ООО "Сахар"

44. ОАО "Бежицкий хлебокомбинат"

45. ГУП "Брянский хлебокомбинат № 1"

46. ОАО "Клинцовский хлебокомбинат"

47. АО "Навлинский завод "Промсвязь"

Сельскохозяйственные предприятия

48. АО "Конный завод "Локотской"

49. ООО "Сельхозник"

50. ООО "Новый Путь"

51. ООО "Нива"

52. СПК "Агрофирма "Культура"

53. ООО "Дружба"

54. СПК "Зимницкий"

55. ООО "Дружба-2"

56. ООО "Железнодорожник"

57. ООО "Климовская Картофельная Компания"

58. Колхоз "Прогресс"

59. ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Стародубец Владимир Владимирович

60. ООО "Сельхозник Тимирязевский"

61. ООО "Агропромышленный холдинг "Добронравов АГРО"

62. СПК "Союз"

63. Крестьянское (фермерское) хозяйство "Платон"

64. ООО "Красный Октябрь"

65. ООО "Русское молоко"

66. ИП Ахламов А.В.

67. ООО "Фермерское хозяйство Пуцко"

68. ИП Довгалев М.М.

69. ООО "Меленский картофель"

70. АО "Куриное Царство-Брянск"

71. ООО "Тепличный комбинат Журиничи"

72. ООО "Брянский бройлер"

73. ЗАО "Победа-Агро"

Предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

74. Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"

75. Филиал ООО "БрянскЭлектро" в г. Брянск

76. ГУП "Брянсккоммунэнерго"

77. АО "Газпром газораспределение Брянск"

78. МУП "Брянский городской водоканал"

79. ОАО "Жилкомхоз" г. Жуковка

80. ЗАО "Паросиловое хозяйство"

81. МУП "Тепловые сети" города Клинцы

82. ООО "Клинцовская ТЭЦ"

Предприятия строительной отрасли

83. ООО "Стройдело"

84. ООО "Специализированный застройщик "Брянская строительная компания"

85. ООО "Специализированный застройщик "Фабрика Атмосферы"

86. АО "Брянскавтодор"

87. ООО "Специализированный застройщик "УСК "Надежда"

88. СЗ ГК "Надежда"

89. ООО "Специализированный застройщик "Мегаполис-Строй"

90. ООО "БКЖС Групп"

91. ООО СЗ "САКС"

92. ООО "СМУ Строитель-Сервис"

93. ООО СЗ "СтройГарант"

94. ООО "БизнесСфера"

95. АО "Комплект"

96. ООО "Инстрой"

97. ЗАО "Монолитстрой"

98. ООО "Русский дом"

99. ООО "Творец"

100. ООО "СТРОЙДОМ-XXI"

101. ООО "Домострой"

102. ООО "Универсалстрой"

103. ООО "Форвард"

104. ООО "БЗКПД-ИНВЕСТ"

105. ООО "БСК-ПЛЮС"

106. ООО "Охотно-Строй"

Транспорт

107. Акционерное общество международных перевозок "Совтрансавто-Брянск-Холдинг"

108. АО "Международный аэропорт "Брянск"

Предприятия иных отраслей

109. Государственные бюджетные и автономные учреждения, выпускающие средства массовой информации

110. Государственные унитарные предприятия полиграфии

111. ГАУ "Брянская учительская газета"

112. ГАУ "Брянский объединенный ресурс"

113. ГАУ Брянской области "Десна"







