Указ главы Республики Бурятия от 5 апреля 2020 года № 57 "Об обеспечении функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Бурятия в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции"

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях обеспечения функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Бурятия постановляю:

1. Органам государственной власти Республики Бурятия определить численность государственных гражданских служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы (далее - служащие и работники), обеспечивающих в период с 4 по 30 апреля 2020 года функционирование этих органов, в том числе при наличии организационно-технических возможностей, в дистанционном режиме, а также численность служащих и работников, для которых вводятся нерабочие дни.

2. Руководителям государственных учреждений Республики Бурятия по согласованию с учредителями определить численность работников, обеспечивающих в период с 4 по 30 апреля 2020 года функционирование государственных учреждений, в том числе в дистанционном режиме.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия определить численность муниципальных служащих, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспечивающих в период с 4 по 30 апреля 2020 года функционирование органов местного самоуправления, а также численность работников, обеспечивающих функционирование муниципальных учреждений, в том числе в дистанционном режиме, муниципальных учреждений, учредителями которых являются органы местного самоуправления.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







