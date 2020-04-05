Указ главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 года № 93 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в пункт 4 Указа Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики" следующие изменения:

абзац пятый подпункта 1 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

3) с 4 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки работу объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов по реализации продовольственных товаров;

объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему Указу, общей площадью менее 500 кв. метров;

объектов, осуществляющих продажу птицы и сельскохозяйственных животных.

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается продажа товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики - О.Николаев







