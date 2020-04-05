Постановление правительства Республики Хакасия от 4 апреля 2020 года № 164 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004) следующие изменения:

1) текст постановления изложить в следующей редакции:

"1. Ввести в границах территории Республики Хакасия режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - режим повышенной готовности, территориальная подсистема) с 13 марта 2020 года по 15 мая 2020 года.

2. Органам управления и силам территориальной подсистемы в период введения режима повышенной готовности организовать реализацию следующих мероприятий:

1) усилить контроль за складывающейся обстановкой на территории Республики Хакасия, вести мониторинг опасных природных явлений, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценку их социально-экономических последствий;

2) приводить при необходимости силы и средства территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формировать оперативные группы и организовывать выдвижение их в предполагаемые районы действий;

3) принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3. Установить на территории Республики Хакасия ограничения в виде:

1) временного приостановления:

проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, независимо от форм собственности;

оказания всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах;

2) временного приостановления с 28 марта 2020 года до 01 июня 2020 года деятельности горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

3) временного приостановления с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года:

деятельности организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли, обслуживания на вынос, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, продолжающих работу в указанный период с соблюдением усиленного дезинфекционного режима);

деятельности объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, строительных товаров, товаров хозяйственно-бытового назначения и садовых товаров, продукции печатных изданий, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р и приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

деятельности салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

4) запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

5) запрета розничной продажи алкогольной продукции с 15:00 и до 10:00 утра следующего дня.

4. Установленные пунктом 3 настоящего постановления ограничения не могут рассматриваться в качестве запрета на осуществление деятельности организациями, индивидуальными предпринимателями, для которых указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" установлены нерабочие дни, а также привлечения ими своих работников к работе в нерабочие дни с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований, установленных настоящим постановлением, а также требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что в дополнение к перечню организаций, перечисленных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", данный указ в части установления нерабочих дней не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников), осуществляющие основные виды деятельности в следующих сферах, определенных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства;

добычи полезных ископаемых;

обрабатывающих производств;

обеспечения электрической энергией, газом и паром;

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений;

строительства;

торговли оптовой, за исключением продажи населению;

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, включая мойку и шиномонтаж;

организации похорон и предоставления связанных с ними услуг;

транспортировки и хранения;

деятельности в области информации и связи;

жилищно-коммунального обслуживания населения и организаций;

ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

защиты окружающей среды;

производства продуктов питания;

ветеринарной деятельности;

деятельности государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам.

Рекомендовать организациям (работодателям и их работникам) при применении пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" пользоваться разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

6. Обязать:

1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), не покидать места проживания (пребывания) с 01 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни или здоровью;

прогулок с детьми на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с передвижением по территории Республики Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;

следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и товаров первой необходимости;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Граждане при оставлении мест проживания (пребывания) в случаях, не запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

правоустанавливающие или правоподтверждающие документы (при следовании лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку);

справку, выданную работодателем о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный указами Президента Российской Федерации (при следовании к месту работы).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

случаи оказания медицинской помощи;

деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения всех видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

лиц, которым их работодателями выданы справки о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (кроме случаев, когда деятельность приостановлена в соответствии с настоящим постановлением);

2) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

3) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Хакасия:

организовать контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

организовать проведение качественной уборки помещений и транспорта с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обеспечить применение в рабочих помещениях бактерицидных установок закрытого типа, функционирующих в присутствии людей, с целью обеззараживания воздуха (по возможности);

обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий;

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышение температуры тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия незамедлительно представить информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

5) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения зрелищных, спортивных мероприятий), перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты с обязательным их применением при осуществлении своей деятельности;

6) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ежедневно проводить влажную уборку, а также мероприятия по обработке контактных поверхностей мест общего пользования многоквартирных домов с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Под контактными поверхностями понимаются: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, кнопки вызова лифта по этажам, зеркала и кнопки кабины лифта, кнопка домофона, дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии);

7) организации, осуществляющие продажу билетов на организованные пассажирские перевозки, производить такую продажу с учетом установленных настоящим постановлением ограничений по передвижению физических лиц.

7. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций обеспечить готовность органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализовать комплекс мер, предусмотренных подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (Мулл А.А.):

1) организовать в круглосуточном режиме сбор оперативных данных о складывающейся обстановке на территории Республики Хакасия;

2) обеспечить координацию действий органов управления и сил территориальной подсистемы, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия.

9. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.):

1) организовать ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции (в обсерваторе, в условиях самоизоляции на дому), а также выдачу таким лицам листков нетрудоспособности без посещения ими медицинской организации в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первой медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет;

3) обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии, корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии;

4) обеспечить готовность места для организации непрерывного медицинского наблюдения с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием в соответствии с требованиями постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (далее - обсерватор) в целях обеспечения изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Хакасия из территорий, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, в случае невозможности организации самоизоляции таких лиц по месту проживания;

5) обеспечить исполнение мероприятий, возлагаемых на исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

6) выдавать листки нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем COVID-2019;

7) разработать нормативный правовой акт о порядке проведения (логистике) лабораторных исследований на COVID-2019, в первую очередь для лиц, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и контактирующих с ними лиц, а также для лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019;

8) определить перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

9) организовать проведение лабораторного обследования на COVID-2019 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из зарубежных стран, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, иным лицам с признаками инфекционных и респираторных заболеваний, а также лицам, обязательность лабораторного обследования на COVID-2019 которых установлена постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции;

10) организовать проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, в установленном порядке;

11) обеспечить незамедлительную госпитализацию лиц в инфекционные стационары в случае подтверждения у них диагноза о наличии новой коронавирусной инфекции, а также лиц, находящихся в условиях изоляции при появлении у них любых симптомов инфекционного заболевания с забором биологического материала для лабораторного обследования и проведением лабораторного обследования контактных с ними лиц;

12) обеспечить централизованный персонифицированный учет лиц, находящихся в условиях изоляции;

13) информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия:

ежедневно о соблюдении карантина в медицинских организациях, обсерваторе и изолированных помещениях, используемых в целях самоизоляции в домашних условиях;

о случаях положительных результатов лабораторного обследования на COVID-2019 незамедлительно;

о случаях нарушения гражданами режима изоляции, в том числе в результате организации совместного контроля за соблюдением режима изоляции с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия;

14) при необходимости осуществить закупки необходимых для предупреждения распространения и лечения от новой коронавирусной инфекции лекарственных препаратов, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты (масок), организовать распределение последних, исходя из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания);

15) изучить возможность использования и переоборудования подведомственных лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

10. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.) совместно с главами городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия:

1) обеспечить в муниципальных общеобразовательных организациях образовательный процесс с использованием электронной информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 по 01.05.2020 (при наличии возможности);

2) в случае если в муниципальных общеобразовательных организациях не созданы условия для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием электронной информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий, рассмотреть вопрос о продлении каникул на срок до 01.05.2020;

3) обеспечить выявление лиц с повышенной температурой тела среди воспитанников, обучающихся и персонала образовательных организаций различных видов при входном контроле температуры тела бесконтактными термометрами и в течение дня;

4) организовать обеззараживание воздушной среды в помещениях образовательных организаций с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

5) в случае наличия технической возможности организовать переход образовательных организаций в Республике Хакасия на дистанционное обучение;

6) организовать работу дежурных групп в детских дошкольных учреждениях для детей родителей, работающих в организациях, чья деятельность не приостановлена настоящим постановлением.

11. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова И.В.):

1) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторе;

2) организовать выявление лиц, находящихся в условиях изоляции и нуждающихся в социальном обслуживании и предоставлении мер социальной поддержки;

3) обеспечить оказание адресной социальной поддержки лиц, находящихся на карантине или самоизоляции в домашних условиях, в первую очередь лиц пожилого возраста и малообеспеченных категорий граждан с привлечением при необходимости общественных организаций при условии соблюдения карантина;

4) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия изучить возможность использования и переоборудования подведомственных лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

12. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):

1) организовать через средства массовой информации информирование населения о складывающейся обстановке на территории Республики Хакасия, связанной с неблагоприятными метеорологическими явлениями, принимаемых мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действиях населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимости страхования имущества;

2) совместно с Аппаратом Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия организовать массовую информационную кампанию для населения Республики Хакасия о введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности в связи с распространением нового коронавируса COVID-2019, о введенных настоящим постановлением ограничениях и установленных настоящим постановлением обязанностях лиц, прибывающих в Республику Хакасия из иностранных государств, иных территорий Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, руководителей организаций в отношении соблюдения противоэпидемического режима, а также об ответственности за несоблюдение указанных обязанностей, установленной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральными законами от 01.04.2020 № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", от 01.04.2020 № 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", и возможности госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке по решению суда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 274 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации;

3) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия и Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию) организовать работу по систематическому информированию (через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, и другими способами) граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения COVID-2019, а также доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями;

4) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (по согласованию) и Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию) организовать на постоянной основе широкую информационную кампанию, направленную на доведение до населения достоверной информации о текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Хакасия, предпринимаемых мерах по противодействию ее распространения, а также о готовности государственной системы здравоохранения в Республике Хакасия к оказанию помощи населению, включая информацию о наличии лекарственных средств и медицинских изделий в достаточном количестве.

13. Органам государственной власти Республики Хакасия и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия:

своими правовыми актами определить численность государственных или муниципальных служащих соответственно, обеспечивающих с 30.03.2020 по 30.04.2020 функционирование этих органов, в разрезе структурных подразделений и (или) направлений деятельности;

обеспечить выполнение Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства;

приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

приостановить до 1 мая 2020 года проведение назначенных проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

14. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия (совместно с главами поселений) принять на период введения режима повышенной готовности дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций на подведомственных территориях, в том числе:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований;

2) организовать информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке на территории муниципальных образований;

3) уточнить порядок оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях с использованием всех возможных средств оповещения (звуковая и световая сигнализации, громкоговорители, посыльные, рельсы, передвижные средства оповещения, средства массовой информации, подворовый обход) и обеспечить эффективное его применение;

4) принимать оперативные меры по реагированию органов управления и сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований;

5) при необходимости оказывать содействие в проведении на территории муниципального образования Республики Хакасия информационной кампании, предусмотренной пунктом 12 настоящего постановления;

6) обеспечить работу оперативных штабов (рабочих групп) при администрациях муниципальных образований для координации действий и исполнения распорядительных актов по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

15. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия:

предоставлять работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет, оплачиваемые отпуска в целях осуществления присмотра и ухода за ними на дому;

ограничить привлечение к работе лиц, достигших пенсионного возраста, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (отцов, самостоятельно воспитывающих детей в возрасте до 14 лет), а также лиц с ограниченными физическими возможностями или имеющих хронические заболевания;

рассмотреть возможность организации исполнения трудовых обязанностей в режиме удаленного доступа к информационным ресурсам работодателя работниками, находящимися в условиях самоизоляции;

рассмотреть возможность организации своими силами транспортного обслуживания своих работников, с целью доставки их к месту работы и обратно.

16. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли, обеспечить выполнение мероприятий усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

17. Установить для лиц, прибывших в Республику Хакасия с территории иностранного государства, следующие ограничения:

1) незамедлительно с момента прибытия в Республику Хакасия сообщать по горячей линии Министерства здравоохранения Республики Хакасия (+7(3902)305-811) следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте регистрации и адрес места фактического проживания, номер телефона, наименование иностранного государства и период пребывания в иностранном государстве, а также информацию о возможности организации самоизоляции в домашних условиях по месту фактического проживания;

2) выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории иностранного государства с вызовом врача на дом (без личного посещения медицинской организации), в том числе для оформления листка временной нетрудоспособности.

18. Рекомендовать физическим лицам воздержаться от посещения религиозных объектов.

19. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (Романова Т.Г.) ежедневно представлять заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатовой Т.А. и в Министерство здравоохранения Республики Хакасия информацию о количестве лиц, находящихся под медицинским наблюдением и/или лечением в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

20. Рекомендовать МПСИ ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" (Краснова Т.Г.) по заявкам медицинских организаций, расположенных на территории Республики Хакасия и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, направлять в данные организации клинических ординаторов, студентов 6 курса и студентов выпускного курса медицинского колледжа по специальности "лечебное дело".

21. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатовой Т.А. организовать работу в отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего постановления:

по обеспечению условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

по организации их питания непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

22. Министерству здравоохранения Республики Хакасия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия организовать контроль за соблюдением гражданами режима изоляции с представлением ежедневной информации Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.

23. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия и Министерству внутренних дел по Республике Хакасия пресекать нарушения установленных настоящим постановлением ограничений и обеспечивать привлечение к установленной законодательством Российской Федерации ответственности лиц, нарушающих эти ограничения.

24. Определить ответственными должностными лицами за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия заместителей Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатову Татьяну Анатольевну и Курлаева Юрия Николаевича в соответствии с возложенными полномочиями.";

2) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости

Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления.

Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

Санитарно-технические изделия.

Похоронные принадлежности.

Очки, линзы и их части.

Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).

Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







