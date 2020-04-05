Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 4 апреля 2020 года № 74 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей реакции:

"3.2. С 28 марта 2020 года: работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.".

1.2. В пункте 4.4 слова "пункте 4.2" заменить словами "пункте 4.3".

1.3. В пункте 5 слова "по 14 апреля 2020 года" исключить.

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Приостановить посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) по 30 апреля 2020 года включительно. Учредителям образовательных организаций обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.".

1.5. Пункт 11 после слов "иными некоммерческими организациями," дополнить словами "в том числе, республиканским государственным казенным учреждением "Государственное юридическое бюро".

1.6. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Управлению Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности организовать и обеспечить круглосуточную работу телефонов "горячей линии" по вопросам мер, принимаемых в период действия режима повышенной готовности.".

1.7. Пункт 13.1. изложить в следующей редакции:

"13.1. Обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.8. Дополнить подпунктами 13.1.1 -13.1.3 следующего содержания:

"13.1.1. В период по 30 апреля 2020 года допускается деятельность организаций (работодателей и их работников), указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также работодателей, чья деятельность оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, имеет иное важное значение для социально-экономического состояния муниципального образования и не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, на основании решений глав администраций муниципальных районов (городских округов), согласованных с Оперативным штабом.

13.1.2. Главам администраций муниципальных районов (городских округов) обеспечить представление на согласование в Оперативный штаб перечня организаций, указанных в пункте 13.1.1 настоящего Указа, не позднее 06 апреля 2020 года.

13.1.3. Работодателям, указанным в пункте 13.1.1 настоящего Указа: при осуществлении своей деятельности обеспечить соблюдение требований о социальном дистанцировании, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

организовать, при наличии возможности, перевод максимального числа работников на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы. Определить состав работников, чье нахождение на рабочем месте является необходимым для обеспечения их функционирования.".

1.9. В пункте 15.1 слова "Указе Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"" заменить словами "Указе Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.10. Дополнить пунктом 17.1. следующего содержания:

"17.1. Лица, виновные в нарушении предписаний и ограничений, установленных настоящим Указом, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







