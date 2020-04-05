Коптская православная церковь Египта отменила празднование Пасхи

Коптская православная церковь Египта решила отменить праздничные мероприятия и приостановить молитвы, предшествующие празднованию Пасхи. Это сделано в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса, сообщает AFP.

Церковь, которая 21 марта распорядилась закрыть все свои молитвенные дома в Египте и приостановить ритуальные службы и религиозные мероприятия на две недели для борьбы с распространением COVID-19, заявила, что решение было принято во время собрания священников под председательством папы Тавадроса II, который возглавляет коптскую церковь.

Представитель коптской церкви Булос Халим сказал, что это были "беспрецедентные и исторические" меры, принятые для преодоления кризиса. По словам Халима, они будут продолжаться до дальнейшего уведомления, добавив, что остается неясным, пойдет ли папа Тавадрос II, на урезанную уличную полуночную мессу перед Пасхой.

Молитвы Страстной недели предшествуют Пасхальному Воскресению, которое в этом году будет отмечаться православной общиной 19 апреля, на одну неделю позже католической Пасхи.

Христиане-копты являются крупнейшим не мусульманским религиозным меньшинством на Ближнем Востоке и составляют 10-15 процентов жителей Египта, страны с преимущественно суннитским населением, составляющим 100 миллионов человек.