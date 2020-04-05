Миллионы индийцев зажгли огни в знак единства в борьбе с коронавирусом

В Индии 5 апреля в 21:00 (18:30 мск) по всей стране зажгли миллионы огней в знак единства в борьбе с коронавирусом. Ранее к такой акции призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ровно в 21:00 по всей Индии в домах выключили электрический свет и зажгли свечи, факелы, лампады, традиционные масляные светильники "дипа", чей свет отгоняет нечистую силу, фонарики мобильных телефонов. Некоторые запустили фейерверки.

Сам премьер Моди также погасил все огни в своей резиденции и зажег масляную лампу. Фотографии главы индийского правительства с лампой в руках выложены в его Twitter. "Благополучия вам. Наш враг не разрушит нашу мудрость",- написано в твите.

Акция продолжалась девять минут, однако и после ее окончания многие оставили светильники зажженными.

В Индии сейчас более 3,5 тысячи больных коронавирусом, 83 человека скончались. В стране введены беспрецедентные меры безопасности, жителям запрещено выходить на улицу, не работает транспорт.