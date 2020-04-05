Постановление правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 года № 176-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП"

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача Мурманской области от 04.04.2020 № 26 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территориях муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией и муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 01.04.2020 № 159-1111) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 изложить в редакции:

"1.1.С 06.00 часов 29.03.2020 до 24.00 часов 18.04.2020 ограничить въезд автомобильным и железнодорожным транспортом граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах указанных муниципальных образований, с учетом положений подпункта 1.2 настоящего пункта и пункта 8 настоящего постановления.".

2. В пунктах 8, 9 слова "до 24.00 часов 12.04.2020" заменить словами "до 24.00 часов 18.04.2020".

3. Пункт 5 после слов "при въезде" дополнить словами "и выезде".

4. Дополнить новыми пунктами 8-13 следующего содержания:

"8. Ограничительные меры, установленные пунктом 1.1 настоящего пункта, не распространяются на прибывающих железнодорожным транспортом граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом при соблюдении ими следующих условий:

8.1. Немедленной самоизоляции на срок не менее 14 календарных дней с момента прибытия на территорию с особым режимом.

8.2. Незамедлительное сообщение информации о своем прибытии на территорию с особым режимом, месте, датах пребывания за пределами территории с особым режимом, контактной информации по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8800 222 51 00.

8.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) обращение по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00 для получения инструкций о дальнейших действиях.

9. С 00.00 часов 06.04.2020 до особого указания работодателям, привлекающим работников для работы вахтовым методом, прибывающих из других субъектов Российской Федерации:

9.1. Обеспечить создание условий для изоляции (обсервации) работников, в части создания обсерваторов, отвечающих установленным требованиям и получивших соответствующее заключение Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

9.2. Обеспечивать допуск к работе прибывших работников при условии:

9.1.1. Предварительной изоляции на период до 14 календарных дней в изоляторах (обсерваторах) с момента прибытия на территорию с особым режимом.

9.1.2. Отсутствия признаков инфекционного заболевания.

9.1.3. Получения отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-2019.

10. С 12.00 часов 05.04.2020 до 24.00 часов 18.04.2020 ограничить выезд граждан с территории с особым режимом.

Выезд граждан может быть осуществлен только по основаниям, указанным в пункте 1.2 настоящего постановления, а в исключительных случаях по согласованию с главами администраций муниципальных образований территории с особым режимом.

11. Главам муниципальных образований города Апатиты с подведомственной территорией и города Кировск с подведомственной территорией:

11.1. Организовать с 00.00 часов 06.04.2020 до 24.00 12.04.2020 проведение профилактических дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах, общежитиях в местах общего пользования (подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы, и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы), в местах скопления людей (торговые центры, рынки, вокзал, аэропорт), на объектах промышленных предприятий в местах общего пользования.

11.2. Обеспечить своевременное информирование населения о предстоящей обработке.

11.3. Обеспечить создание условий для изоляции (обсервации) лиц, достоверно контактировавших с заболевшим COVID-2019, в обсерваторах, отвечающих установленным требованиям и получивших соответствующее заключение Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

11.4. Обеспечить изоляцию лиц, достоверно контактировавших с заболевшим COVID-2019, задействовав обсерваторы, расположенные на территории с особым режимом.

11.5. С целью максимального разобщения лиц при нахождении в салоне пассажирского транспортного средства обеспечить необходимое количество общественного транспорта для уменьшения плотности наполнения салонов.

11.6. Приостановить с 00.00 часов 06.04.2020 до 24.00 часов 18.04.2020 работу детских дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории с особым режимом.

11.7. Утвердить перечень дополнительных мероприятий, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, проводимых в отношении граждан, въезжающих на территории с особым режимом и не имеющих в их границах регистрации по месту жительства (пребывания), а также выезжающих с территории с особым режимом.

11.8. Определить перечень условий, при которых гражданином может быть осуществлен выезд с территории с особым режимом по согласованию с главами администраций муниципальных образований территории с особым режимом (с учетом ограничений, установленных пунктом 1.2 настоящего постановления), а также порядок получения такого согласования.

12. Приостановить с 00.00 часов 06.04.2020 до 24.00 18.04.2020 движение пригородных поездов по маршрутам "Апатиты-Мурманск", "Кандалакша-Апатиты", "Пояконда-Кандалакша" на период до отмены ограничительных мероприятий.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) обеспечить реализацию настоящего пункта.

13. С 12.00 часов 05.04.2020 до 24.00 часов 18.04.2020 запретить посадку пассажиров по железнодорожным маршруту со станции Апатиты-1, за исключением случаев, когда выезд осуществляется с учетом условий, установленных пунктом 11.8 настоящего постановления.

Главам администраций муниципальных образований территории с особым режимом организовать исполнение данного требований.".

4. В пункте 11.4 числа "8-10" заменить числами "14-16".

5. Пункты 8-15 считать пунктами 14-21 соответственно.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







