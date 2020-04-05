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5 апреля 2020 г.

Постановление правительства Кировской области от 5 апреля 2020 года № 177-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)" следующие изменения:

1. Пункт 18 после слов "(Моисеев А.А.)" дополнить словами "Пограничному управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району (Маслов С.В.)".

2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

2.1. Подпункт 2 пункта 2.1.1 дополнить словами "при наличии справки по установленной форме (приложение № 3)".

2.2. Подпункт 3 пункта 3.1 изложить в редакции:

"3) деятельность парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов, косметических, косметологических, массажных салонов, соляриев, саун, бань и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением осуществления доставки реализуемых ими товаров способом, исключающим риски инфицирования COVID-19.

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, в том числе отдельных видов медицинских услуг, не является основанием для осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в настоящем подпункте.".

2.3. Пункт 3.2 дополнить новыми подпунктами 16 и 17 следующего содержания:

"16) организациям, предоставляющим стоматологические услуги, осуществлять оказание услуг исключительно при наличии показаний для осуществления экстренной или неотложной стоматологической помощи.

17) выдавать работникам справки по установленной форме (приложение № 3) для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена.".

3. Пункт 27 Перечня организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостанавливается в период с 06.04.2020 по 30.04.2020, прилагаемого к вышеназванному постановлению (приложение № 2), изложить в редакции:

"27. Аптечные и медицинские организации (за исключением медицинских организаций, оказывающих плановую стоматологическую помощь).".

4. Дополнить новым приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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Форма справки работника
(pdf, PDF, 16 Кб)