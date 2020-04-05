Распоряжение правительства Новгородской области от 4 апреля 2020 года № 96-рг "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Определить перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, деятельность которых не приостанавливается в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года, в соответствии с приложением № 1 к распоряжению.

2. Довести до сведения населения, что основными организациями, осуществляющими деятельность на территории Новгородской области, деятельность которых не приостанавливается в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", являются организации согласно приложению № 2 к распоряжению.

3. Установить, что условиями осуществления деятельности организациями, указанными в пункте 1 распоряжения, являются:

3.1. Обеспечение соблюдения Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности";

3.2. Представление декларации о соблюдении организацией Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности" по форме согласно приложению № 3 к распоряжению перед возобновлением деятельности и далее еженедельно по понедельникам в администрации муниципальных районов и городского округа Новгородской области.

4. Организациям, указанным в пункте 2 распоряжения, обеспечить:

4.1. Соблюдение Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности";

4.2. Представление декларации о соблюдении организацией Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности" по форме согласно приложению№ 3 к распоряжению еженедельно по понедельникам в министерство промышленности и торговли Новгородской области.

5. Министерству промышленности и торговли Новгородской области и администрациям муниципальных районов и городского округа Новгородской области:

5.1. Осуществлять мониторинг деклараций о соблюдении организацией Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", представленных в соответствии с подпунктами 3.2, 4.2 распоряжения;

5.2. Определить лиц, ответственных за проведение мониторинга в соответствии с подпунктом 5.1 распоряжения, и разместить информацию об указанных лицах с указанием номера телефона и адреса электронной почты на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5.3. При выявлении по результатам мониторинга фактов несоблюдения организацией Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности" направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области.

6. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор А.С.Никитин





Приложение № 1 к распоряжению Правительства Новгородской области от 04.04.2020 № 96-рг

Перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, деятельность которых не приостанавливается в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года*

1. Организации общественного питания, осуществляющие обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставку заказов, а также осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее Указ Президента Российской Федерации), при условии нахождения объектов общественного питания на соответствующих территориях указанных организаций.

2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую.

3. Организации, осуществляющие полиграфическую деятельность, в рамках исполнения государственных, муниципальных контрактов (договоров).

4. Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в том числе по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.

5. Организации, осуществляющие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, продаже запчастей для транспортных средств, а также горюче-смазочных материалов.

6. Организации, осуществляющие грузовые перевозки и доставку грузов, в том числе услуги по перевозке лесоматериалов, зарегистрированные в Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

7. Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам на территории Новгородской области, легковым такси, а также организации, предоставляющие услуги по продаже проездных билетов.

8. Организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг моек самообслуживания и бесконтактных автомоек, обеспечивающих дезинфекционную обработку поверхностей автотранспортных средств.

9. Организации, осуществляющие производство и реализацию средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

10. Организации, занятые в производстве, транспортировке и реализации энергетических ресурсов, водоотведении и очистке сточных вод, в том числе оказывающие сбытовые услуги и поставку твердого топлива и баллонного газа населению.

11. Организации, оказывающие услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных и промышленных отходов.

12. Организации, осуществляющие работы по техническому обслуживанию и проверке газо- и дымоходов, систем вентиляции в многоквартирных домах, дератизацию и дезинсекцию мест общего пользования, при наличии соответствующих договоров с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищностроительными кооперативами.

13. Организации, осуществляющие деятельность по уборке и ремонту дорог, парков и скверов, общественных территорий по государственным и муниципальным договорам (контрактам).

14. Организации, осуществляющие деятельность по оказанию парикмахерских услуг, при условии применения работниками и предоставления посетителям средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), обязательного соблюдения режимов предварительной записи потребителей, одновременной загрузки мест обслуживания потребителей услуг не более 50 % от общего количества мест в залах обслуживания и обеспечения расстояния между местами обслуживания и нахождения потребителей услуг в залах не менее 1,5 м, а в случае расположения указанных организаций в многоквартирном доме также при условии наличия автономной от многоквартирного дома вентиляции.

15. Лесозаготовительные организации, зарегистрированные на территории Новгородской области и осуществляющие деятельность на основании договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений.

16. Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению похоронных и ритуальных услуг.

17. Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области".

18. Строительные организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищного строительства (исключая индивидуальное жилищное строительство), строительные организации, выполняющие государственные и (или) муниципальные контракты, строительные организации, выполняющие строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах федеральной, областной и (или) муниципальной собственности, строительные организации, работающие по договорам со специализированной некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области".

19. Строительные организации, осуществляющие деятельность по производству строительно-монтажных и ремонтных работ на социально значимых объектах, не находящихся в областной и (или) муниципальной собственности, но размещаемых на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

20. Организации, осуществляющие деятельность по производству и поставке строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, необходимых для обеспечения производства работ строительных организаций, указанных в пунктах 18-19 настоящего перечня.

21. Организации, осуществляющие геодезическую, картографическую и кадастровую деятельность, выполняющие государственные и (или) муниципальные контракты либо являющиеся субподрядчиками по государственным и (или) муниципальным контрактам, а также организации, выполняющие геодезические и кадастровые работы в отношении объектов жизнеобеспечения населения области.

22. Частные лицензированные охранные организации.

23. Организации, включенные в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 3 июля 2015 года № 1828 "Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса", а также иные организации, не включенные в указанный приказ и выполняющие работы в рамках государственного оборонного заказа и программ военнотехнического сотрудничества.

24. Организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами дистанционным способом.

25. Организации, оказывающие образовательные, финансовые, бухгалтерские и иные услуги дистанционным способом.

26. Иные государственные и муниципальные учреждения, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктами "а"-"е" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации, при наличии соответствующего решения учредителя.

27. Организации, осуществляющие производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбодобывающие организации, рыбоводные хозяйства.

28. Организации, осуществляющие продажу и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и оборудования, реализацию семян, саженцев, садово-огородного инвентаря, удобрений и средств защиты растений, ветеринарное сопровождение, в том числе реализацию ветеринарных препаратов и оказание ветеринарных услуг, в целях обеспечения деятельности организаций, указанных в пункте 27 настоящего перечня, за исключением организации ярмарочной и розничной торговли в торговых объектах.

29. Организации, в том числе некоммерческие, осуществляющие деятельность в сфере ведения охотничьего хозяйства исключительно в целях сезонных биотехнических мероприятий и в части выдачи путевок и разрешительных документов в дистанционном формате.

30. Организации, осуществляющие деятельность бань и душевых (за исключением бассейнов и саун), расположенные в сельских поселениях, с ограничением количества посетителей не более 5 человек одновременно, по предварительной записи, с обязательной санитарной обработкой помещений и дезинфекцией после каждой группы посетителей.

31. Некоммерческие организации, учредителем которых является Новгородская область и целью деятельности которых является создание условий для развития туризма.

32. Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг прачечной, химической чистки, выполняющие государственные и (или) муниципальные контракты.

33. Промышленные предприятия, расположенные на территории муниципальных районов Новгородской области, при условии обеспечения доставки работников к месту работы и проживания (без использования общественного транспорта).

* - настоящий перечень определен в соответствии с подпунктом "ж" Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".







