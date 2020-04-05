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05.04.2020 12:34
Рубрика: В мире

Пять районов Киева остались без связи

Текст: Константин Волков

Пожар, произошедший 5 апреля в коллекторе на Европейской площади в центре Киева, оставил без связи сразу пять районов города. Об этом сообщают украинские СМИ.

На территории строительного городка новой больницы в Вороновском загорелись бытовые постройки

Пожар в коллекторе, где находятся кабели различных служб города, включая телефонные, пришлось тушить на протяжении примерно восемь часов. Возможная причина возгорания - короткая замыкание, однако следователи, которые сейчас работают на месте происшествия, пока что не пришли к однозначному выводу.

В результате происшествия без связи остались Деснянский, Днепровский, Дарницкий, Оболонский и Подольский районы.

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