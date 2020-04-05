Почти 200 тысяч человек попали под наблюдение врачей из-за COVID-19

"В период с 31.12.2019 по состоянию на 04.04.2020 досмотрено чуть более 5 млн человек, за этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки".

Продолжается усиленная диагностика у всех, кто может быть носителем COVID-19. Как сообщили в Роспотребнадзоре, региональные службы по состоянию на 4 апреля провели более 697 тысяч лабораторных исследований. Анализы сдавали в том числе люди, прибывшие из неблагополучных по этому заболеванию стран.

По данным на утро 5 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире приближается к 1,2 млн человек, прирост за сутки составил 8,8 процента.