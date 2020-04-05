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05.04.2020 17:00
Рубрика: В мире

Почти три тысячи человек задержаны за время карантина в Испании

Текст: Константин Волков

Испанские органы правопорядка в течение трех недель карантина задержали за нарушение правил изоляции 2 850 человек. Большая часть была задержана за неподчинение властям. Об этом заявил 5 апреля министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Также за три недели было вынесено 330 тысяч предупреждений.

"За эти три недели для гарантии ограничения передвижения, безопасности всех проведены три миллиона проверок в различных местах - людей, автомобилей и так далее. 2 850 человек были задержаны - в основном за неподчинение властям",- отметил министр.

В Испании гражданам разрешено выходить на улицу только чтобы сходить в магазин или в аптеку, съездить на работу, добраться до больницы или помочь людям, которые не в состоянии справиться самостоятельно.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и продлится до 25 апреля. До 9 апреля прекращена всякая деятельность, не связанная с жизненной необходимостью.

В Испании более 130 тысяч больных коронавирусом, 12,4 тысячи скончались, 38 тысяч выздоровели.

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