Пушков оценил американский рейтинг готовности стран к эпидемиям

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал индекс готовности стран мира к эпидемии. Рейтинг был составлен американским Институтом Хопкинса в прошлом году, а лидируют в нем США и Великобритания.

"К вопросу о доверии к индексам", - написал российский сенатор в Twitter. Обращая внимание на две страны, которые заняли верхние строчки, он отмечает: "кто заказывает индекс, тот его и "танцует". В виртуальной пропагандистской реальности все выглядит иначе, чем обстоит в подлинной жизни, - заключил Пушков.

В данном рейтинге Соединенные Штаты набрали наибольшее количество баллов - 83,5. Далее следует Великобритания - 77,9. На третьем месте Нидерланды - 75,6.

Отметим, что США занимают сегодня первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксировано более 300 тысяч заболевших. Скончались более 8,1 тысячи человек.