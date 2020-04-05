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05.04.2020 08:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве воздух прогреется до +6

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе сегодня настоящая апрельская погода: ночью небольшие заморозки, днем до +6. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Гидрометцентре рассказали о потеплении до 19 градусов

По данным метеорологов, временами будет идти мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В вечерние часы возможна гололедица, а воздух остынет до -2.

В понедельник серьезных перемен в погоде не предвидится.

Кстати, самым теплым этот день - пятое апреля - был в 2001-м году, когда воздух прогрелся до +18,1 градуса, а самым холодным - в 1931 году, тогда на термометрах было -19,4.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

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