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05.04.2020 06:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье метель оставила без электроэнергии 18 тысяч человек

Текст: Юлия Гарднер

В Приморском крае снегопад и сильный ветер привели к аварийным отключениям электроэнергии в 22 населенных пунктах. Без света остались около 18300 человек, сообщает Минэнерго.

Под Калининградом 60 тысяч человек остались без света из-за ветра

Мощность отключенных потребителей - 6,0 МВт.

"Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)", - говорится на сайте министерства.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 21 бригада - 49 человек и 21 единицы спецтехники.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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