В Приморье метель оставила без электроэнергии 18 тысяч человек

В Приморском крае снегопад и сильный ветер привели к аварийным отключениям электроэнергии в 22 населенных пунктах. Без света остались около 18300 человек, сообщает Минэнерго.

Мощность отключенных потребителей - 6,0 МВт.

"Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)", - говорится на сайте министерства.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 21 бригада - 49 человек и 21 единицы спецтехники.