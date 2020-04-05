В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом

В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом. Женщины были в возрасте 80 и 83 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

- У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На 5 апреля в регионе зарегистрировано 47 случаев коронавируса, четырех пациентов уже выписали.