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05.04.2020 22:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом

Текст: Яна Шамаева

В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом. Женщины были в возрасте 80 и 83 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На 5 апреля в регионе зарегистрировано 47 случаев коронавируса, четырех пациентов уже выписали.

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