Артисты Александринки выйдут на онлайн-дежурство в Instagram

Александринский театр запустил в социальных сетях новый онлайн-проект #надомашнем. Каждый день, пока в стране продолжается всеобщий режим самоизоляции, артисты театра будут по очереди "дежурить" в официальном аккаунте театра в Instagram, общаться со зрителями в прямом эфире и делится полезными лайфхаками.

"Режим нерабочих дней продлевается, и мы запускаем проект #надомашнем в официальной группе Александринского театра в Instagram. Артисты Александринки будут вести нашу страницу в течение дня и делиться своими лайфхаками о том, как интересно провести время карантина, расскажут о своих хобби, распорядке дня, любимых книгах, фильмах, музыке. В завершение этого своеобразного дежурства по Instagram - прямой эфир, в ходе которого любимые артисты ответят на вопросы подписчиков и зрителей", - так театр представил свой новой проекте на своей странице в "ВКонтакте".

Первое дежурство запланировано на 6 апреля. Вместе со зрителями этот понедельник проведет артист и музыкант Александр Лушин.

7 апреля дежурным назначен актер Иван Ефремов. А 8 апреля на дежурство заступит Игорь Мосюк.