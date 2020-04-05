На Среднем Урале дали послабления бизнесу

В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.

Обнародован список дополнительных сфер разрешенных услуг. В регионе могут возобновить работу магазины автозапчастей, электротоваров, сантехники, оптики, компьютерные, салоны сотовой связи.

Нет препятствий для предприятий бытового обслуживания населения, в том числе клининговых, автосервисных, по ремонту компьютерной и бытовой техники, салонов ритуальных услуг, химчисток и прачечных, ветеринарных клиник, служб такси.

Работать смогут также охранные фирмы, нотариусы, службы доставки и выдачи заказов интернет-магазинов, а также компании транспортные и специализирующиеся на проектировании, строительстве, капремонте, реконструкции.

Вместе с тем глава региона Евгений Куйвашев в своем инстаграме призвал земляков не злоупотреблять послаблениями, не выходить из дома без веских причин во избежание вспышки инфекции.

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