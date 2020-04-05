В Челябинской области увеличилось число заражений COVID-19

На территории Челябинской области подтверждены 27 случаев заболевания COVID-19. Условно положительных результатов тестов - пять, из них четыре новых, сообщили в воскресенье в минздраве региона.

- За сутки добавился один подтвержденный новосибирским центром вирусологии диагноз и четыре условно положительных теста. Четверо пациентов с подтверждённым диагнозом уже выписаны. Итого под наблюдением врачей остаются 23 пациента с подтвержденными диагнозами и пятеро с условно положительными результатами тестов, - сообщили в минздраве. - Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на "горячую линию".

Как пояснили в ведомстве, в Челябинске с подтвержденными диагнозами проходят лечение 11 человек, в Кизильском районе, где возник очаг заражения из-за вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов предпринимателя - пять человек, включая полугодовалого младенца, в Магнитогорске, Бредах и Верхнеуральске - по два человека, в Златоусте - один.

Продолжаются мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляции. В Челябинске по материалам полиции суды вынесли еще два решения о наказании обнаруженных на большом удалении от дома горожан, получивших предписание Роспотребнадзора о самоизоляции в связи с возвращением из-за рубежа. Аналогичное решение вынесено в Магнитогорске. Штрафы составили 15 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД региона. В отношении еще двух нарушителей в Челябинске и Троицке материалы направлены в суды. Решается вопрос о привлечении к ответственности трех предпринимателей, не прекративших коммерческую деятельность после введения карантинных мер.

В полиции напоминают, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены штрафы для граждан - в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица - от 50 до 150 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Соответствующие дополнения внесены в КоАП РФ в начале апреля.

Все материалы сюжета COVID-19. Мы справимся! читайте здесь.