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5 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Ростовской области от 4 апреля 2020 года № 71 "О дополнительных мерах по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 4 апреля 2020 г.
Опубликован 5 апреля 2020 г.

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области:

1. Создать Региональный пресс-центр по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить Положение о Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению.

3. Возложить на начальника управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрина С.В. функции по организации деятельности Регионального пресс-центра по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Первому заместителю руководителя аппарата Правительства Ростовской области - управляющему делами Дядькову Т.П. обеспечить размещение Регионального пресс-центра по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на базе Регионального центра оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Министерству информационных технологий и связи Ростовской области (Лопаткин Г.А.) обеспечить условия для проведения Региональным пресс-центром по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пресс-конференций и брифингов в онлайн-режиме.

6. Заместителям Губернатора Ростовской области, в том числе первым, руководителям органов исполнительной власти Ростовской области и структурных подразделений Правительства Ростовской области представлять по запросам Регионального пресс-центра по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимую информацию, направлять должностных лиц для проведения интервью, выступления в качестве экспертов.

7. Рекомендовать главам местных администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области представлять по запросам Регионального пресс-центра по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимую информацию, направлять должностных лиц для проведения интервью, выступления в качестве экспертов.

8. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области:

организовать работу телефонов горячей линии по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Информацию с номерами телефонов представить в Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

создать на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области разделы, посвященные работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с указанием номеров телефонов горячей линии и публикацией ответов на часто задаваемые вопросы.

9. Рекомендовать главам местных администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области создать на официальных сайтах местных администраций разделы, посвященные работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с указанием номеров телефонов горячей линии и публикацией ответов на часто задаваемые вопросы.

10. Управлению по работе с обращениями граждан и организаций Правительства Ростовской области (Ковальчук Н.Н.) обеспечить координацию работы структурных подразделений Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области по вопросам подготовки и размещения ответов на публикации в социальных сетях, требующие реагирования в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 28.12.2018 № 311 "Об утверждении Положения об организации работы Правительства Ростовской области и иных органов исполнительной власти Ростовской области с публикациями в социальных сетях".

11. Руководителям структурных подразделений Правительства Ростовской области определить одного или нескольких должностных лиц, осуществляющих подготовку ответов на публикации в социальных сетях и представление их для размещения в управление по работе с обращениями граждан и организаций Правительства Ростовской области.

12. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области и структурных подразделений Правительства Ростовской области обеспечить:

организацию работы с публикациями в социальных сетях в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 28.12.2018 № 311;

подготовку ответов на публикации, поступившие из официальных аккаунтов Губернатора Ростовской области, и представление их для размещения в управление по работе с обращениями граждан и организаций Правительства Ростовской области не позднее 3 часов с момента поступления.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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Приложение к распоряжению
(docx, DOCX, 38 Кб)