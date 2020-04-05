Распоряжение губернатора Ростовской области от 4 апреля 2020 года № 72 "Об обеспечении реализации мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях выработки и реализации комплекса мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Определить, что вопросы по направлениям:

1.1. Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области и Регионального центра оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ведет заместитель Губернатора Ростовской области Бондарев Сергей Борисович.

1.2. Поддержки населения и деятельности волонтеров ведет первый заместитель Губернатора Ростовской области Гуськов Игорь Александрович.

1.3. Продовольственной безопасности и обеспечения товарами первой необходимости ведет первый заместитель Губернатора Ростовской области Гончаров Виктор Георгиевич.

1.4. Обеспечения функционирования органов государственной власти в условиях чрезвычайных обстоятельств ведет заместитель Губернатора Ростовской области - руководитель аппарата Правительства Ростовской области Артемов Вадим Валентинович.

1.5. Правопорядка и соблюдения ограничений перемещения граждан ведет заместитель Губернатора Ростовской области Корнеев Михаил Викторович.

1.6. Транспортного обеспечения, обслуживания и особого порядка передвижения транспортных средств ведет заместитель Губернатора Ростовской области Вовк Виктор Николаевич.

1.7. Обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ростовской области, приостановления (ограничения) деятельности хозяйствующих субъектов ведет заместитель Губернатора Ростовской области Изотов Алексей Юрьевич.

1.8. Работы в медиапространстве и Регионального пресс-центра по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ведет заместитель Губернатора Ростовской области Рудой Василий Владимирович.

1.9. Финансового обеспечения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ведет заместитель Губернатора Ростовской области - министр финансов Федотова Лилия Вадимовна.

1.10. Обеспечения надежного ресурсоснабжения потребителей и предоставления коммунальных услуг ведет заместитель Губернатора Ростовской области - министр промышленности и энергетики Сорокин Игорь Николаевич.

2. Создать рабочие группы по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.

Установить, что руководителями рабочих групп по направлениям деятельности являются заместители Губернатора Ростовской области, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

Руководителям рабочих групп в срок не позднее 6 апреля 2020 г. сформировать персональный состав соответствующих рабочих групп и утвердить порядок их работы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







