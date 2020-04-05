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5 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Ростовской области от 4 апреля 2020 года № 73 "Об утверждении Плана мероприятий по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 4 апреля 2020 г.
Опубликован 5 апреля 2020 г.

В целях поддержки населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Утвердить План мероприятий по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ростовской области разработать и утвердить аналогичные планы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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Приложение к распоряжению
(docx, DOCX, 44 Кб)