Распоряжение губернатора Ростовской области от 4 апреля 2020 года № 73 "Об утверждении Плана мероприятий по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях поддержки населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1. Утвердить План мероприятий по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ростовской области разработать и утвердить аналогичные планы.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев
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