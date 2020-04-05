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05.04.2020,  
19:21
Текст:  Руслан Мельников

Т-55 и Т-72 возглавили пятерку самых модернизируемых танков мира

В США составили необычный рейтинг танков. Речь идет о такой характеристике боевых машин, как возможность модернизации. Выяснилось, что советские и российские танки обладают преимуществом в этой сфере. Именно они возглавили мировой рейтинг.

Топ-5 наиболее адаптируемых танков составил The National Interest. При этом отмечается, что долгосрочный успех танка во многом зависит не от мощности орудия или толщины брони, а от возможности приспособиться к изменяющейся ситуации.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Способность эффективно размещать новые орудия, броню, турели и датчики может удерживать танк на линии фронта в течение десятилетий, экономя затраты военных и промышленности", - говорится в публикации.

На первое и второе места в рейтинге американское издание поставило разработанные в Советском Союзе танки Т-55 и Т-72.

Автор материала отмечает, что в годы своего появления Т-55 обладал передовыми характеристиками. Благодаря постоянным усовершенствованиям и модернизации эта машина не утратила актуальности в течение нескольких десятилетий. Его модификация, к примеру, оказалась первым танком, оснащенным комплексом активной защиты.

Со временем танк в различных версиях получал усиленное бронирование, новые боеприпасы и даже новую башню со 125-миллиметровым орудием. Также в публикации упоминается появившееся за рубежом зенитное орудие на шасси T-55.

Более поздний Т-72, который, как и Т-55, активно экспортировался, тоже в итоге оказался одним из самых модифицируемых танков в мире. The National Interest отмечает, что конструкция Т-72 имела особые преимущества: большой погон башни и надежное шасси позволили использовать машину в самых различных качествах. Например, именно на базе этого танка были созданы тяжелый огнемет ТОС-1 и боевая машина поддержки танков БМПТ.

Также в рейтинг наиболее адаптируемых танков вошли британский танк Centurion, американские М4 Sherman и M60.

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