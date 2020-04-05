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05.04.2020 06:25
Рубрика: В мире

Третье круизное судно с больными COVID-19 прибыло во Флориду

Текст: Андрей Васильев
Еще одно, уже третье круизное судно с жертвами пандемии коронавируса на борту, включая двух погибших, пришвартовалось во Флориде в субботу, сообщает The Associated Press.
Фото: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Фото: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Фото: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Негин Камали, пресс-секретарь круизной компании, сообщила агентству, что судно "Коралловая принцесса" швартуется в Майами. Корабль с 1020 пассажирами и 878 членами экипажа на борту находился в подвешенном состоянии в течение нескольких дней в ожидании разрешения на швартовку.

Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA
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Известно, что по состоянию на четверг, семь его пассажиров и пять членов экипажа были инфицированы коронавирусом. Четверо пассажиров были доставлены в больницу, в том числе один австралиец и три американца. Два других туриста скончались до прибытия корабля в Майами.

"Коралловая принцесса" стала еще одним круизным океанским лайнером в мире, путешествие на котором превратилось для многих иностранцев, которые купили весьма дорогие туры, в кошмар. Круиз, который начался пятого марта в Чили и должен был завершиться 19 марта в Аргентине, продолжался в течение еще двух недель, поскольку несколько латиноамериканских стран отказались пускать пассажиров на берег во время пандемии коронавируса, сообщает CNN. В Аргентине судно смогли покинуть только не заразившиеся обладатели аргентинских паспортов.

До сих пор неясно, как скоро все находящиеся на борту высадятся в Майами, но некоторые из наиболее тяжело больных уйдут первыми и отправятся в больницы, заявил в субботу мэр Майами Дейд Карлос Хименес. Другие туристы с симптомами COVID-19 останутся на борту до тех пор, пока не будут проверены судовыми врачами.

Еще два круизных лайнера, на борту которых находились пассажиры с симптомами коронавируса - "Заандам" и "Роттердам", пришвартовались в порту Эверглейдс во Флориде в четверг вечером, закончив свои рейсы, омраченные пандемией коронавируса.

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