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5 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Тыва от 3 апреля 2020 года № 72 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 5 апреля 2020 г.
Вступает в силу 3 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую численность работников органов исполнительной власти Республики Тыва, государственных органов Республики Тыва (далее - органы государственной власти Республики Тыва), обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов (далее - численность работников).

2. Руководителям органов государственной власти Республики Тыва:

2.1. при формировании численности работников, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа, обеспечить обязательное включение в них руководителей и заместителей руководителей органов государственной власти Республики Тыва, руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений органов государственной власти Республики Тыва;

2.2. организовать деятельность органа государственной власти Республики Тыва в соответствии с утвержденным графиком сменности работников с учетом установленной пунктом 1 настоящего Указа численности работников;

2.3. не включать в численность работников:

беременных женщин, матерей-одиночек, имеющих детей дошкольного возраста, лиц, достигших возраста 60 лет и более, инвалидов, лиц. имеющих детей-инвалидов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва руководствоваться настоящим Указом и определить численность работников органов местного самоуправления, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

4. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва - руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва А.А. Щура.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол



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Приложение к указу
(pdf, PDF, 72 Кб)