В Болгарии врачей поблагодарили исполнением народных песен с крыши дома

В Софии квартет Национального фольклорного ансамбля исполнил болгарские народные песни с крыши дома. Акция была призвана выразить благодарность всем участникам борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает BGNES, инициатива прошла под слоганом "Откройте ваши окна". Таким своеобразным концертом организаторы хотели показать свою признательность медицинскому персоналу, органам правопорядка и всем добровольцам, рискующим своим здоровьем ради защиты граждан республики от заражения COVID-19.

Кроме того, традиционная музыка по замыслу должна была служить способом зарядить позитивом и воодушевить болгар.

К настоящему времени число в Болгарии коронавирусом заболело более преысило 500 человек. Летальных исходов - 18, при этом 37 человек выздоровели.