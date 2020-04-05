В Шри-Ланке намерены продвигать черный чай как средство от коронавируса

Чайная палата Шри-Ланки (SLTB) разработала план продвижения выращиваемого в стране черного чая как оздоровительного напитка для улучшения иммунной системы человека. Об этом сообщает 5 апреля местное издание The Morning.

Как заявил глава SLTB Джаямпати Моллигода, черный чай имеет в своем составе теафлавин, антиоксидантный полифенол, обладающий многочисленными биологическими качествами, которые, как было научно доказано, развивают иммунную систему и помогают ей бороться даже с коронавирусами.

При этом Моллигода подчеркнул, что речь идет лишь о профилактике, и даже самый лучший ланкийский чай вряд ли поможет тем, кто уже заболел.

Он связывает низкую заболеваемость коронавирусом на Шри-Ланке (166 заболели, 5 скончались, 27 выздоровели) с привычкой ланкийцев выпивать три-четыре чашки черного чая в день.

При этом многие ученые отмечают, что чай не может рассматриваться как средство профилактики коронавируса, и единственным способом минимизировать распространение вируса остается соблюдение дистанции между людьми, мытье рук и отсутствие прикосновений руками к лицу.