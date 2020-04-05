Указ главы Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 2020 года № 1097 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 9:

после слов "дополнительного образования" дополнить словами ", спортивной подготовки"; после слов "или индивидуальные программы обучения" дополнить словами "с 6 по 30 апреля 2020 года";

2) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Егоров В.А.):

1) обеспечить в образовательных организациях, подведомственных министерству, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп, соблюдение в указанных группах санитарного режима;

2) обеспечить бесплатный доступ обучающихся образовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования к одной из образовательных платформ, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации, с 6 по 30 апреля 2020 года;

3) до 6 апреля 2020 года по согласованию с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), главами муниципальных районов Республики Саха (Якутия) определить перечень образовательных организаций, расположенных на территориях труднодоступных и отдаленных местностей, в которых отсутствует возможность перевода обучающихся на дистанционные образовательные технологии и на электронное обучение;

4) совместно с государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания "Саха" (Марков О.О.) обеспечить ежедневную трансляцию видеоуроков для обучающихся общеобразовательных организаций общей длительностью не менее 2 часов в день с 6 по 30 апреля 2020 года.";

3) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:

"21.1. При отсутствии возможности перевода обучающихся на дистанционные образовательные технологии и на электронное обучение в образовательных организациях, расположенных на территориях труднодоступных и отдаленных местностей, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечить в таких образовательных организациях (помимо индивидуальных программ обучения) работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся с соблюдением социального дистанцирования, санитарного режима в указанных группах с 6 по 30 апреля 2020 года.";

4) пункт 23 дополнить словами ", за исключением осуществления контроля за выполнением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения";

5) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Ввести запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Саха (Якутия) с 18 часов до 14 часов по местному времени с 6 по 30 апреля 2020 года.";

6) приложение № 2 дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры). ".

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







