Постановление губернатора Забайкальского края от 4 апреля 2020 года № 25 "О внесении изменения в пункт 9.3 постановления Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Новости

Санитарный шлюз на тысячу сотрудников начал работать в московской больнице №15 15:27
Испанская церковь выпустила инструкцию, как встречать Пасху дома 15:09
В Петербурге третий человек умер от коронавируса 14:58
Артисты Александринки выйдут на онлайн-дежурство в Instagram 14:49
В Казани МЧС спасло людей от оторвавшегося громоотвода 14:49
В Шри-Ланке намерены продвигать черный чай как средство от коронавируса 14:40
В Москве найдены мумии двух женщин 14:38
Шри-Ланка освободила из тюрем почти 3 тысячи заключенных 14:30
Крымский федеральный университет возобновит обучение студентов 14:28
В Кремле назвали способ стабилизировать мировой рынок энергоносителей 14:27
Песков: Путин может проработать дистанционно еще минимум неделю 14:13
В Москве салоны красоты и сауны продолжат работу при наличии медлицензии 14:08
Врачи дали рекомендации, как укрепить иммунитет и кишечник без лекарств 14:01
В Туле возбуждено дело о стрельбе в полицейских 13:55
Симферополю хватит воды до середины лета 13:54
В Якутии в ДТП пострадали восемь человек 13:48
Вышел трейлер "Джентльменов" в переводе Гоблина 13:44
Врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за подаренные маски 13:40
В Иране от коронавируса выздоровели пациенты в возрасте 100 и 106 лет 13:40
В Иране число жертв коронавируса превысило 3,6 тысячи 13:33
В Испании замедлился рост уровня смертности от коронавируса 13:29
У жительницы Якутии предварительно выявлен коронавирус 13:28
Греция из-за коронавируса закрывает уже второй лагерь мигрантов 13:23
Американские инфекционисты назвали главное отличие коронавируса от гриппа 13:16
В Киеве трудно дышать из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 4 апреля 2020 года № 25 "О внесении изменения в пункт 9.3 постановления Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановляю:

1. Внести в пункт 93 постановления Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 23 марта 2020 года № 17, от 27 марта 2020 года № 18, от 27 марта 2020 года № 19, от 2 апреля 2020 года, № 22) изменение, изложив его в следующей редакции:

"93. Приостановить с 5 апреля 2020 года до особого распоряжения деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на случаи организации работодателями питания для своих работников".

2. Исполняющему обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалееву обеспечить доведение настоящего постановления до организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей.

А.М.Осипов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией