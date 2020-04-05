Постановление губернатора Забайкальского края от 4 апреля 2020 года № 25 "О внесении изменения в пункт 9.3 постановления Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановляю:

1. Внести в пункт 93 постановления Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 23 марта 2020 года № 17, от 27 марта 2020 года № 18, от 27 марта 2020 года № 19, от 2 апреля 2020 года, № 22) изменение, изложив его в следующей редакции:

"93. Приостановить с 5 апреля 2020 года до особого распоряжения деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на случаи организации работодателями питания для своих работников".

2. Исполняющему обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалееву обеспечить доведение настоящего постановления до организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей.

А.М.Осипов







