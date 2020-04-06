Актер Джей Бенедикт умер от коронавируса

Американский актер Джей Бенедикт скончался на 69-м году жизни из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Некролог опубликован на его персональном сайте.

"С глубокой скорбью мы вынуждены объявить, что Джей умер 4 апреля из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", - сказано в нем.

Джей Бенедикт родился 11 апреля 1951 года в Калифорнии. Сниматься начал в шестидесятые - с одиннадцати лет.

На счету - роли более чем в 120 сериалах и фильмах, озвучка видеоигр. В их числе - "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Виктор/Виктория", "Ангел-полицейский", "Лексс", "Чисто английское убийство", "Мегрэ", "Человек-комар", "Лиллехаммер", "Выжившие", "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Чужие".

Эпизоды с участием артиста из прокатных версий двух последних лент были вырезаны, но вошли в специальные и расширенные издания картин.