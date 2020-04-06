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Актриса из "Челюстей" Ли Фьерро умерла от коронавируса

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    06.04.2020, 12:29
Текст:   Олег Усков

Американская актриса Ли Фьерро, сыгравшая, в частности, миссис Кинтнер, мать мальчика, съеденного акулой в первых "Челюстях" Спилберга 1975-го - ее второй жертвы, скончалась от коронавируса в Огайо.

Об этом сообщает USA Today. Фьерро шел 92-й год.

Информация подтверждена Кевином Райаном, председателем совета директоров Island Theatre Workshop, в котором Фьерро проработала сорок лет.

Ли Фьерро родилась 13 февраля 1929 года. Миссис Кинтнер - ее дебютная роль. Позже актриса повторила образ в 1987-м - в ленте "Челюсти 4: Месть".

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