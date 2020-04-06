Указ губернатора Алтайского края от 6 апреля 2020 года № 50 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" изменения, изложив данный указ в редакции согласно приложению.

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко





Приложение к указу Губернатора Алтайского края от 6 апреля 2020 года № 50

Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии со статьями 4, 7, И Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 15 закона Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС "О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", поручений Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, от 26.03.2020 ММ-П12-2363кв и решений, принятых на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (протокол от 23.03.2020 № 12), с учетом постановления Правительства Алтайского края от 18.03.2020 № 120 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" постановляю:

1. Запретить временно на территории Алтайского края:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, в том числе весеннюю охоту, а также оказание таких услуг с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, бассейнах и в иных местах массового скопления граждан;

посещение гражданами в целях, указанных в абзаце втором настоящего пункта, зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий, оказания услуг, обозначенных в вышеназванном абзаце, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

оказание:

услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия, осуществляющие организацию питания для работников предприятий;

всех видов плановой медицинской помощи, включая проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;

стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной ситуации;

деятельность:

торговых, торгово-развлекательных и других объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе мобильных телефонов (планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации, в том числе автозапчастей, автомобильных масел и смазок, табачных изделий, печатных средств массовой информации, а также торговых объектов, осуществляющих продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

2. Приостановить временно на территории Алтайского края деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением:

непрерывно действующих организаций;

медицинских и аптечных организаций с учетом пункта 1 настоящего указа;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом пункта 1 настоящего указа;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения, в том числе оказывающих ритуальные и нотариальные услуги, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), в том числе осуществляющих страховую деятельность и оказание банковских услуг;

иных организаций, определяемых правовым актом Правительства Алтайского края, принимаемым исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Алтайском крае.

Отнесение организаций, индивидуальных предпринимателей к указанным выше категориям осуществлять в соответствии с рекомендациями, разрабатываемыми федеральными органами исполнительной власти.

Требования настоящего пункта не распространяются на системообразующие, а также научные и образовательные организации.

3. Организациям (индивидуальным предпринимателям), чья деятельность не приостановлена настоящим указом, строго руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, издаваемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. Приостановить по 01.06.2020 на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

5. Приостановить по 01.06.2020 на территории города-курорта федерального значения Белокурихи бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также гостиницах, за исключением бронирования мест, приема и размещения в гостиницах лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

6. Гражданам, вернувшимся на территорию Российской Федерации, обеспечить соблюдение требований, устанавливаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

7. Гражданам, находящимся на территории Алтайского края, за исключением работающих граждан, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", и граждан, являющихся работниками организаций, индивидуальных предпринимателей (включая самих индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена или ограничена настоящим указом, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной угрозы жизни и здоровью, в том числе другим людям, а также случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления.

При этом допускается перемещение гражданина с одного места проживания (пребывания) к месту проживания (пребывания) членов семьи гражданина либо от указанного места к месту проживания (пребывания) гражданина, а также к месту расположения находящегося в собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимого имущества, либо от указанного места.

Граждане должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина.

Требования настоящего пункта распространяются на граждан, проживающих в муниципальных образованиях, перечень которых установлен приложением к настоящему указу.

8. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, находящихся на территории Алтайского края, соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Действие настоящего пункта не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

9. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, регулярно проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.

10. Собственникам (владельцам) общественного транспорта, в том числе междугороднего, помещений железнодорожных вокзалов и автовокзалов обеспечить постоянную (в течение дня) и заключительную (в конце смены) обработку транспортных средств и помещений.

11. Рекомендовать гражданам:

ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха; соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым такси.

12. Органам исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), приостановить назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

13. Органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить создание и бесперебойное функционирование в рабочее время горячих линий по вопросу разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края, принятых в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

14. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 определить численность государственных и муниципальных служащих, работников, обеспечивающих функционирование этих органов, установив временный порядок организации профессиональной служебной деятельности таких служащих, работников.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Пащенко И.Г.) осуществлять контроль за ограничительными мероприятиями, установленными настоящим указом, на территории Алтайского края в пределах полномочий и в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю.

16. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю (Подолян А.А.) и органам местного самоуправления осуществлять контроль за ограничительными мероприятиями, установленными настоящим указом, на территории Алтайского края в пределах полномочий.

17. Органам местного самоуправления до 10.04.2020 внести предложения по организации обсерваторов для лиц, подлежащих изоляции и медицинскому наблюдению, в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

18. Министерству транспорта Алтайского края (Дементьев А.Г.):

принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в пункте 6 настоящего указа, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19;

обеспечить температурный мониторинг при въезде на территорию Алтайского края (внутреннее транспортное сообщение) в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах.





Приложение к указу Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44

Перечень муниципальных образований

Городской округ город Алейск;

городской округ город Барнаул;

городской округ город Белокуриха;

городской округ город Бийск;

городской округ город Заринск;

городской округ город Новоалтайск;

городской округ город Рубцовск;

городской округ город Славгород в части города Славгорода;

городской округ город Яровое;

городской округ поселок Сибирский;

Алтайский муниципальный район:

сельское поселение Алтайский сельсовет;

Бийский муниципальный район:

сельское поселение Первомайский сельсовет;

Благовещенский муниципальный район:

городское поселение Благовещенский поссовет;

городское поселение Степноозерский поссовет;

Волчихинский муниципальный район:

сельское поселение Волчихинский сельсовет;

Егорьевский муниципальный район:

сельское поселение Новоегорьевский сельсовет;

Завьяловский муниципальный район:

сельское поселение Завьяловский сельсовет;

Залесовский муниципальный район:

сельское поселение Залесовский сельсовет;

Змеиногорский муниципальный район:

городское поселение г. Змеиногорск;

Каменский муниципальный район:

городское поселение г. Камень-на-Оби;

Ключевский муниципальный район:

сельское поселение Ключевский сельсовет;

Косихинский муниципальный район:

сельское поселение Косихинский сельсовет;

Красногорский муниципальный район:

сельское поселение Красногорский сельсовет;

Краснощековский муниципальный район:

сельское поселение Краснощековский сельсовет;

Кулундинский муниципальный район:

сельское поселение Кулундинский сельсовет;

Кытмановский муниципальный район:

сельское поселение Кытмановский сельсовет;

Локтевский муниципальный район:

городское поселение г. Горняк;

Мамонтовский муниципальный район:

сельское поселение Мамонтовский сельсовет;

Михайловский муниципальный район:

сельское поселение Михайловский сельсовет;

Новичихинский муниципальный район:

сельское поселение Новичихинский сельсовет;

Павловский муниципальный район:

сельское поселение Павловский сельсовет;

Панкрушихинский муниципальный район:

сельское поселение Панкрушихинский сельсовет;

Первомайский муниципальный район:

сельское поселение Баюновоключевский сельсовет;

сельское поселение Березовский сельсовет;

сельское поселение Бобровский сельсовет;

сельское поселение Боровихинский сельсовет;

сельское поселение Зудиловский сельсовет;

сельское поселение Первомайский сельсовет

сельское поселение Повалихинский сельсовет;

сельское поселение Санниковский сельсовет;

Поспелихинский муниципальный район:

сельское поселение Поспелихинский Центральный сельсовет;

Ребрихинский муниципальный район:

сельское поселение Ребрихинский сельсовет;

Родинский муниципальный район:

сельское поселение Родинский сельсовет;

Романовский муниципальный район:

сельское поселение Романовский сельсовет;

Смоленский муниципальный район:

сельское поселение Смоленский сельсовет;

Советский муниципальный район:

сельское поселение Советский сельсовет;

Солонешенский муниципальный район:

сельское поселение Солонешенский сельсовет;

Табунский муниципальный район:

сельское поселение Табу некий сельсовет;

Тальменский муниципальный район:

городское поселение Тальменский поссовет;

сельское поселение Новоозерский сельсовет;

сельское поселение Озерский сельсовет;

Тогульский муниципальный район:

сельское поселение Тогульский сельсовет;

Топчихинский муниципальный район:

сельское поселение Топчихинский сельсовет;

Третьяковский муниципальный район:

сельское поселение Третьяковский сельсовет;

Троицкий муниципальный район:

сельское поселение Троицкий сельсовет;

Тюменцевский муниципальный район:

сельское поселение Тюменцевский сельсовет;

Угловский муниципальный район:

сельское поселение Угловский сельсовет;

Усть-Калманский муниципальный район:

сельское поселение Усть-Калманский сельсовет;

Усть-Пристанский муниципальный район:

сельское поселение Усть-Пристанский сельсовет;

Хабарский муниципальный район:

сельское поселение Хабарский сельсовет;

Целинный муниципальный район:

сельское поселение Целинный сельсовет;

Шипуновский муниципальный район:

сельское поселение Шипуновский сельсовет.







