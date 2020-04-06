ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии

Многоцелевую атомную подлодку Delaware, которая стала восемнадцатой в серии уже построенных для ВМС США субмарин класса Virginia, приняли в строй без публичной церемонии с большим количеством публики и приглашенных VIP, как это делалось все последние годы.

В официальном сообщении Пентагона сказано, что изменить традиции пришлось из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что "традиционная публичная церемония ввода в строй была отменена из соображений безопасности для здоровья граждан и ограничений на крупные собрания", командование Военно-морских сил США "административно приняло Delaware, говорится в пресс-релизе​​​.

Близкие к флоту источники уверяют, что публичную церемонию все равно проведут, но в более поздние сроки, когда это станет возможно по соображениям эпидемиологической безопасности - прежде всего, для экипажа новой субмарины.

ПЛА Delaware, как и все субмарины класса Virginia, предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника. Нередко их используют для содействия в проведении операций сил специального назначения, нанесения ударов, разведки и минирования.

По своим возможностям они противостоят российским многоцелевым АПЛ проекта 971 "Щука-Б" (это подводные лодки "Гепард", "Вепрь", "Леопард", "Тигр", "Волк", "Пантера" и другие), а также субмаринам четвертого поколения типа "Ясень" и "Ясень-М". Из этого поколения в строю пока только К-560 "Северодвинск", переданная ВМФ в 2014 году.

Вторая по времени закладки К-561 "Казань" была спущена на воду в марте 2017-го, но все еще на стадии испытаний, передача в боевой состав ожидается не раньше октября-ноября нынешнего года. И нынче же, если ориентироваться на заявления официальных лиц, должна пройти ходовые и государственные испытания уже выведенная со стапеля "Севмаша" и спущенная на воду АПЛ "Новосибирск". Еще две - "Красноярск" и "Архангельск" - на завершающих стадиях строительства.

Открытые именные названия атомным подводным лодкам в нашем ВМФ стали давать с начала 90-х годов прошлого века. А в США название Delaware вновь присвоено военному кораблю впервые за сто лет, и впервые - подводной лодке. Ранее в истории американских ВМС было шесть кораблей с таким наименованием.