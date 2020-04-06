Австрия до конца апреля продлевает ограничения на выход на улицу

По словам Курца, до конца месяца по-прежнему будет разрешено выходить из дома только для поездок на работу, за покупками, помощи другим людям, а также прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. Хотя ограничения продолжат действовать, со следующей недели небольшие магазины, строительные и садовые рынки снова смогут открыться. "Разумеется, при соблюдении строгих мер безопасности. Это касается ношения масок и дезинфекции, а также допуска ограниченного числа покупателей в магазин", - заявил канцлер, добавив, что в мае жизнь в стране должна вернуться в нормальное русло. Заработают торговые центры, парикмахерские, затем рестораны и отели.

Курц также отметил, что школьники продолжат дистанционное обучение до середины мая, экзамены состоятся до конца семестра.

В то же время массовые мероприятия будут запрещены до конца июня.

Согласно последним данным, в Австрии зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 220 человек скончались.