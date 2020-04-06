Указ главы Республики Башкортостан от 6 апреля 2020 года № УГ-134 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 3:

- абзац первый и подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Башкортостан (далее - граждане):

1) начиная с 20.00 часов 31 марта 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом;";

- в подпункте 2 слова "и общественном транспорте, за исключением оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси" заменить словами ", за исключением нахождения в такси";

2) дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:

"3.1. Режим самоизоляции не распространяется на следующие случаи:

а) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следование к ближайшему месту (для городских округов и городских поселений ближайшее место - это расстояние, не превышающее 150 метров от места проживания (пребывания)) для приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

в) прогулка одним из родителей с малолетним ребенком, находящимся в детской коляске, на расстоянии, не превышающем 150 метров от места проживания (пребывания) (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

г) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

д) вынос отходов до ближайшего места накопления отходов (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

е) работа в нижеперечисленных органах, организациях при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска в виде пластиковой карты, выданной указанными органами, организациями (индивидуальными предпринимателями), по форме, утвержденной настоящим Указом (приложение № 1). Данные пропуска выдаются работникам под персональную ответственность руководителя органа, организации (индивидуального предпринимателя). Организации, вошедшие в данный разрешенный перечень, обязаны проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в т.ч. ношение средств индивидуальной защиты (масок), использование дезинфицирующих средств, проветривание помещений, нанесение разметки для соблюдения социального дистанцирования и т.п.).

Перечень органов, организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена:

организации, чья деятельность не приостановлена Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации";

организации, чья деятельность не приостановлена настоящим Указом (приложение № 2);

государственные органы, в т.ч. в суды, правоохранительные органы;

администрации муниципальных образований Республики Башкортостан;

учреждения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, социальной защиты населения, а также Координационный центр по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;

сельскохозяйственные организации;

организации общественного питания в соответствии с требованиями пункта 16 настоящего Указа;

организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;

строительные организации;

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

организации, предоставляющие услуги связи;

средства массовой информации;

организации, предоставляющие ветеринарные услуги;

зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы;

организации, обеспечивающие население строительными, хозяйственными товарами, запасными частями и комплектующими изделиями для автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, тканевыми материалами, печатной продукцией средств массовой информации;

пункты выдачи Интернет-заказов и организации, предоставляющие услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

спортивные учреждения только для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Башкортостан, членов профессиональных спортивных клубов;

в сфере адвокатуры, нотариата, охраны, патрулирования улиц и общественных мест (народные дружинники);

в сфере волонтерской деятельности;

ж) следование в связи с нижеперечисленными уважительными причинами на автомобиле лично либо вместе с проживающими с ним близкими родственниками (под близкими родственниками понимаются -родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) при наличии документа, удостоверяющего личность, и подтвержденной заявки, полученной на электронном сервисе по адресу http://doroga02.ru (данная подтвержденная заявка представляется гражданином на бумажном носителе либо в электронном виде на мобильном устройстве). Возможность поездки предоставляется 1 раз в сутки на срок не более 90 минут, а при следовании в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома (с 16.00 часов 10 апреля 2020 года) - возможность поездки предоставляется 1 раз в сутки для поездки туда-обратно.

Перечень уважительных причин:

смерть близкого родственника;

рождение ребенка близких родственников;

возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания;

доставка продуктов питания (лекарственных средств, товаров первой необходимости) близким родственникам;

уход за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре близкими родственниками;

обращение в медицинские организации государственной системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи по предварительной записи или при наличии направления на госпитализацию;

обращение в организации, предоставляющие услуги связи, в финансовые организации, в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

реализация продуктов питания собственного производства;

а начиная с 16.00 часов 10 апреля 2020 года - в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома;

з) наличие пропуска, выданного для внутримуниципального передвижения администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в определенном ими порядке, предусматривающего в т.ч. его выдачу волонтерам, для межмуниципального передвижения - оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.

3.2. Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена размещается по адресу http://doroga02.ru. Такие организации могут осуществлять свою деятельность в торговых, торгово-развлекательных центрах.

Предупредить организации (индивидуальных предпринимателей), не включенных в разрешенный перечень в соответствии с настоящим Указом, в том числе и религиозные организации о необходимости приостановления деятельности.";

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет, гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 3 к настоящему Указу, а также проживающим совместно с ними гражданам, соблюдать режим самоизоляции на дому, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа.";

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:

11, Профессиональным образовательным организациям организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Образовательным организациям высшего образования при наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Министерству образования и науки Республики Башкортостан оказать содействие указанным организациям в выполнении настоящего пункта.;

5) абзацы первый и четвертый пункта 12 изложить соответственно в следующей редакции:

"12. Общеобразовательным организациям (школам):

при принятии соответствующего решения администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан обеспечить для учеников 1-4 классов включительно функционирование дежурных групп с численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей). В первоочередном порядке включать в дежурные группы учеников, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.";

6) абзацы первый и третий пункта 13 изложить соответственно в следующей редакции:

"13. В дошкольных образовательных организациях:

- обеспечить для воспитанников работу дежурных групп с численностью не более 15 детей, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.";

7) в пунктах 15 и 16:

- пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Обязать организации (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена и обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов), обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования на не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).";

- в абзаце втором пункта 16 слова "с 28 марта по 5 апреля 2020 года" заменить словами "с 28 марта 2020 года и до особого указания";

8) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей осуществлять контроль за соблюдением:

- режима изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Башкортостан;

- требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) работниками транспортных организаций, аэропортов, вокзалов, других мест с массовым пребыванием людей;

ограничений деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предусмотренных настоящим Указом.";

9) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными в Республике Башкортостан, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

контактировавших с больным COVID-2019;

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 60 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно;

граждан, находящихся в учреждениях постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) (далее -учреждения постоянного пребывания), и работников учреждений постоянного пребывания - при появлении симптомов респираторного заболевания;

- организовать мониторинг сведений о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и ежедневное представление указанных сведений в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Республике Башкортостан";

- при получении положительного результата на С OVID-19 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора о Республике Башкортостан и направлять биологический материал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Республике Башкортостан", в Министерство здравоохранения Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 373 "Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- обеспечить круглосуточную работу "горячей линии" по вопросам оказания медицинской помощи населению по номерам телефонов 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20;

- обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Республики Башкортостан, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками респираторного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию;

- обеспечить подготовку медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для изоляции и госпитализации лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

- осуществить закупки лекарственных препаратов, медицинского оборудования (в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, передвижных рентгеновских и ультразвуковых аппаратов), расходных материалов медицинского назначения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в объемах, необходимых для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

- привлечь волонтеров из числа студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, при оказании медикосоциальной помощи гражданам пожилого возраста;

- проводить ежедневно (в 14.00 часов) брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.";

10) абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:

"Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан ограничить пропуск служебного и личного транспорта граждан, въезжающих на территорию муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан и не зарегистрированных на данных территориях, за исключением граждан с пропусками, специальными пропусками при наличии документа, удостоверяющего личность, а также в ходе патрулирования улиц и общественных мест обращать особое внимание на граждан старше 60 лет и проводить с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения режима самоизоляции;";

11) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

"31.1. Руководителям учреждений постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) незамедлительно информировать ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Республике Башкортостан", ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (по номеру телефона 8 (347) 286-58-27 и по электронной почте: Ufa.rssmpmk.cmk@doctorrb.ru), медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Башкортостан по территориальной принадлежности, вышестоящий орган исполнительной власти либо орган, осуществляющий функции учредителя, при появлении симптомов респираторного заболевания у работников учреждения постоянного пребывания или граждан, находящихся в учреждении постоянного пребывания.".

12) дополнить приложениями № 1 и № 2 согласно приложению к настоящему Указу;

13) приложение считать приложением № 3.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







