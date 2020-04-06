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06.04.2020,  
10:20
Текст:  Светлана Цыганкова

"Бумеранг" получит новый корпус с усиленной защитой

Фото: Пресс-служба ВПК Фото: Пресс-служба ВПК
Фото: Пресс-служба ВПК

БТР и БМП "Бумеранг" получат новый корпус с повышенной плавучестью. Кроме того, увеличится и водоизмещение бронемашины.

Фото: Минобороны РФ
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На боевых машинах, которые будут обладать повышенной плавучестью, усилят бронезащиту дополнительными навесными элементами. Об этом ТАСС сообщили в "Военно-промышленной компании", которая и является разработчиком платформы. А еще улучшенные условия появятся и у десантников, они смогут удобнее разместиться в БТР или БМП в полной амуниции и с оружием.

"РГ" уже писала о том, что для перспективной унифицированной колесной платформы "Бумеранг" разработают новый боевой модуль. Его можно будет установить на всю линейку колесных бронированных машин, выпускаемых "Военно-промышленной компанией".

"Бумеранг" уже завершил предварительные испытания, по его итогам и сделали конкретные доработки, связанные с повышенной плавучестью и защитой.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа. На ее основе созданы несколько образцов бронетехники, в том числе бронетранспортер и боевая машина пехоты.

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