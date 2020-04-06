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6 апреля 2020 г.

Постановление правительства Челябинской области от 6 апреля 2020 года № 133-П "О Порядке предоставления единовременной региональной компенсационной выплаты в 2020 году"

Дата подписания 6 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.

Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной региональной компенсационной выплаты в 2020 году.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер


Утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 06.04. 2020 г. № 133-П

Порядок предоставления единовременной региональной компенсационной выплаты в 2020 году

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной региональной компенсационной выплаты в 2020 году определяет условия и порядок предоставления с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года единовременной региональной компенсационной выплаты (далее именуется - региональная компенсация) за счет средств областного бюджета.

2. Региональная компенсация назначается:

1) гражданам, признанным безработными в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, имеющих продолжительность трудовой и иной деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, с начала 2020 года менее 60 календарных дней;

2) гражданам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, направленным органами службы занятости населения на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

3. Региональная компенсация гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее именуются - безработные граждане), назначается органами службы занятости населения в беззаявительном порядке.

4. Региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан и региональной компенсации составляла 15000 рублей (с учетом районного коэффициента).

5. Региональная компенсация перечисляется безработному гражданину способом, выбранным им для получения пособия по безработице.

6. Региональная компенсация не учитывается при исчислении материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки.



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