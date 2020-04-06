Действие ряда лицензий и разрешений, истекающих с 1 марта, продлевается на год

Действие ряда срочных лицензий, истекающих с 1 марта и до конца 2020 года, автоматически продлевается еще на год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Это в том числе касается разрешений на строительство, производство лекарств, услуги связи, теле- и радиовещания, на деятельность организаций, обеспечивающих безопасность.

Такое же решение принято в отношении лабораторий и центров, занимающихся вопросами транспортной безопасности, выдачи сертификатов соответствия. Срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию для них будет перенесен на период до 12 месяцев.

Ранее кабинет министров отменил все плановые проверки малого и среднего бизнеса. "Дополнительно серьезно ограничим основания, по которым можно будет проводить внеплановые проверки, - заявил Михаил Мишустин. - Они могут быть назначены, только если есть реальные факты причинения вреда жизни и здоровью людей или хотя бы серьезная угроза такого инцидента". В этом случае надзорные органы для проведения такой проверки должны будут получить разрешение прокуратуры. Кроме того, они могут проводиться на основании поручений президента, правительства или по требованию прокурора.