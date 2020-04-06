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06.04.2020 11:43
Рубрика: Власть

Действие ряда лицензий и разрешений, истекающих с 1 марта, продлевается на год

Текст: Владимир Кузьмин
Действие ряда срочных лицензий, истекающих с 1 марта и до конца 2020 года, автоматически продлевается еще на год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Это в том числе касается разрешений на строительство, производство лекарств, услуги связи, теле- и радиовещания, на деятельность организаций, обеспечивающих безопасность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такое же решение принято в отношении лабораторий и центров, занимающихся вопросами транспортной безопасности, выдачи сертификатов соответствия. Срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию для них будет перенесен на период до 12 месяцев.

Фото: РИА Новости
Мишустин: Экономическая жизнь России не должна останавливаться

Ранее кабинет министров отменил все плановые проверки малого и среднего бизнеса. "Дополнительно серьезно ограничим основания, по которым можно будет проводить внеплановые проверки, - заявил Михаил Мишустин. - Они могут быть назначены, только если есть реальные факты причинения вреда жизни и здоровью людей или хотя бы серьезная угроза такого инцидента". В этом случае надзорные органы для проведения такой проверки должны будут получить разрешение прокуратуры. Кроме того, они могут проводиться на основании поручений президента, правительства или по требованию прокурора.

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