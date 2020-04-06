Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19

Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

По его словам, пока ничего другого не изобретено. "Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни", - подчеркнул эпидемиолог в эфире "Первого канала". Горелов также отметил, что вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в России продолжаются тесты прототипа вакцины от коронавируса. Ее испытания на людях могут начаться уже в июне, рассказал директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. Вакцина уже опробована на мышах и хорьках, у которых удалось создать иммунитет. Начинаются тесты на обезьянах. Этот этап доклинических исследований должен завершиться к концу апреля.